Abierto el plazo de escolarización en Extremadura para el curso 2026/27 con plazas "garantizadas" para todos

El proceso de admisión de alumnos en primer y segundo ciclo de Infantil, en Primaria, en ESO y en Bachillerato en Extremadura para el curso 2026/2027 arranca con plazas "garantizadas" para todos los solicitantes.

De este modo lo ha dado a conocer la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta en funciones, María Mercedes Vaquera, quien ha destacado que la oferta de plazas educativas para este próximo curso atiende la demanda de manera "solvente", con plazas "más que suficientes para todo el alumnado".

"Todos los alumnos tienen garantizada su plaza en toda la región, sea cual sea el sitio en el que se van a matricular y quieren desarrollar sus estudios el próximo curso", ha espetado en rueda de prensa este jueves en Mérida la consejera, quien ha subrayado que para 2026/2027 se mantiene la misma oferta que el curso actual, y "en muchos sitios se ha incrementado".

Con ello, la Junta garantiza en materia educativa "la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, con una educación moderna" y asegurándola también en las zonas rurales.

"En definitiva, queremos un sistema educativo fortalecido, que genere talento desde las aulas, porque ya lo está generando, que cohesione nuestro territorio y que coloque los cimientos de un futuro próspero y de calidad en Extremadura", ha espetado.

En concreto, el plazo de presentación de solicitudes (a través de Rayuela o presencialmente en los centros y en las comisiones de escolarización) estará abierto desde este jueves, día 9, y hasta las 14 horas del 22 de abril.

Posteriormente, la baremación de solicitudes se llevará a cabo hasta el 12 de mayo, la publicación de las listas provisionales se hará el 19 de mayo, y a partir de entonces se abrirá un nuevo periodo de reclamaciones, para finalmente el 17 de junio publicar las listas definitivas de alumnos admitidos.

En este punto, el periodo de matriculación tanto para todos los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato será del 1 al 15 de julio, ambos inclusive.

Para ello, el proceso de escolarización afecta a 402 colegios de Infantil y Primaria (40 de ellos son colegios rurales agrupados); 139 institutos; 76 centros concertados con Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial; 40 escuelas infantiles dependientes de la Junta; y 128 aulas infantiles del primer ciclo en 107 centros de Infantil y Primaria.

En cuanto a las aulas 1-2 años, la consejera ha recordado que hasta hace algo más de un año, estaban financiadas con los fondos MRR que desaparecieron para este fin, por lo que la Junta las integró dentro de su propia oferta pagándolas exclusivamente con fondos de la comunidad autónoma.

Con esto se buscan los objetivos de fomentar la escolarización temprana, y ayudar a la conciliación de la familia, ha remarcado Mercedes Vaquera, quien ha reiterado que el Ejecutivo de María Guardiola "nunca se ha planteado cerrarla y, por supuesto, seguirán abiertas".

En cuanto a los alumnos de tres años, es decir, los que arrancan el segundo ciclo de Infantil, el número de plazas ofertado para el próximo curso en la región es "el doble de las necesarias", de tal modo que se mantiene de salida el mismo número de plazas disponibles que en el curso actual.

Así, según los datos facilitados por el INE, se registraron en el año 2023, que son los alumnos que van a entrar ahora en septiembre en el primero del segundo ciclo de infantil, 6.810 nacimientos, y la Junta ofertará un total de 12.793 plazas el próximo curso.

"Esto quiere decir que estamos garantizando desde este Gobierno el acceso a la educación de todos los alumnos, a la vez que facilitamos la libertad de elección de centro por parte de sus padres y de sus madres", ha subrayado la consejera.

Asimismo, en cuanto a los alumnos de primero de la ESO, la escolarización de estos alumnos ya han pasado un primer proceso específico de adscripción para solicitar los centros educativos en el que quieren iniciar estos estudios de su nueva etapa.

Con ello, el pasado 23 de marzo se publicaron las listas definitivas de admitidos y también se conoció el número y el centro de reubicación en el caso de que los no admitidos en el centro solicitado hayan sido reubicados en otros.

Y a partir de este jueves, día 9, y hasta el 22 de abril los alumnos que deseen modificar su centro en el que se les ha adjudicado en este primer periodo de adscripción pueden presentar su solicitud y su demanda para este cambio.

En concreto, de estos alumnos que han participado en el proceso de adscripción, en este primer paso, el 98 por ciento de ellos, es decir, de los que van a cursar primero de la ESO, han obtenido plazas en el centro educativo que han elegido como primera opción. Así, de los 7.630 alumnos que han participado en el proceso de adscripción, 7.479 han obtenido plazas en el centro elegido.

Por ciudades, en Mérida han conseguido plaza en el centro elegido como primera opción, el 99,5 por ciento de los alumnos; en Badajoz, el 96 por ciento; en Cáceres también el 96 por ciento; y en Plasencia, el 100%.

Asimismo, como novedades del curso académico 2026/2027 en Extremadura, para los alumnos de 0 a 3 años en el primer ciclo de educación Infantil, se amplía la ayuda de 200 euros para los alumnos de 0 a 1 año (hasta ahora se beneficiaban alumnos de 1-2 y 2-3 años).

Con esto, según ha destacado Vaquera, se fomenta la escolarización de los niños y niñas extremeñas "desde la edad más temprana posible, que es desde su nacimiento"; se facilita además la conciliación familiar a todas las familias; y se cumple con el "compromiso" del Gobierno de María Guardiola de "gratuidad para todos los alumnos".

Durante el curso escolar vigente, 3.401 familias de alumnos de 1 a 3 años se han beneficiado de las ayudas de 200 euros.

Asimismo, la oferta total de plaza para aulas 0-3 en el curso 2026/2027 es de casi 10 vacantes repartidas en 370 centros educativos. En concreto, 128 aulas 1 a 2 en 107 centros de educación infantil y primaria; 40 escuelas infantiles de la Junta; 11 escuelas infantiles de gestión cedida a los ayuntamientos; 163 escuelas infantiles municipales; y 49 centros privados autorizados por la Consejería de Educación.

De igual modo, en cuanto al segundo ciclo de educación Infantil el próximo curso escolar se estima que los niños de tres años que entrarán en este nuevo proceso será prácticamente el mismo que en el curso vigente, alrededor de unos 6.810 alumnos de tres años.

Ha recordado que si en el curso 2022-23 había escolarizados más de 82.500 alumnos, en este curso actual (2025-26) será un unos 75.000, y en el curso 2026/2027 habrá una diferencia de "unos 200 alumnos menos", derivado del problema de la despoblación.

Esto, en todo caso, es aprovechado por la Administración regional como una "oportunidad" para "fortalecer" el sistema educativo y dotarlo de más recursos reforzando las plantillas docentes y disminuyendo la ratio del alumnado en las aulas, de tal modo que la Junta "no" va a cerrar "ningún centro educativo, "y mucho menos en las zonas rurales".

Así, después de que ya se bajó la ratio de 25 a 22 alumnos en todo el segundo ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años), el próximo curso continuará bajando la ratio, en concreto en primero de Primaria en esa misma cantidad, y "progresivamente", de manera "ordenada y planificada" se irá aplicando igual medida en los diferentes cursos de esa modalidad educativa.

Con ello, en Bachillerato se mantiene la bajada de ratio de 35 a 30 alumnos ya aplicada en el curso vigente; así como la bajada en dos alumnos en los grupos mixtos de centros completos e incompletos para poder favorecer sobre todo a la escuela rural; y en la ESO la ratio continúa en 30 alumnos.

También, se va a reforzar la plantilla con un maestro más en aquellos centros públicos que tengan cuatro grupos o más en el ciclo de educación infantil.