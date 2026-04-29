Detenido un vecino de Fuente del Maestre cuando vendría droga en el aparcamiento del Hospital de Zafra

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad pacense de Fuente del Maestre por tráfico de drogas, tras ser sorprendido cuando vendía sustancias estupefacientes en el aparcamiento del hospital de Zafra.

La investigación de la operación 'Setac' se inició cuando la Guardia Civil detectó la actividad delincuencial de un vecino de Fuente del Maestre, con un amplio historial delictivo y antecedentes por tráfico de drogas, quien supuestamente se estaría dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en la comarca de Zafra-Río Bodión.

Así, se establecieron una serie de servicios en torno a este hombre, que fue localizando el pasado jueces "en actitud sospechosa" en su vehículo, estacionado en los aparcamientos del Hospital Comarcal de Zafra.

Una vez interceptado, hallaron sobre el asiento delantero una pipa cargada con heroína dispuesta para su consumo, y detectaron en el ocupante del vehículo "cierto nerviosismo en su comportamiento".

Por eso, y ante las sospechas de que pudiera ocultar algún otro tipo de sustancias estupefacientes, se llevó a cabo la inspección tanto el vehículo como de sus pertenencias, en la que los agentes localizaron bajo la consola central unas 250 dosis de heroína, cocaína y mezcla (algunas ya preparadas para su venta), así como 1.090 euros en sus pantalones, que supuestamente habría obtenido de la venta de drogas.

Con las pruebas incriminatorias, fue detenido y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil, instruyéndole diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública por traficar con drogas.

Las diligencias que han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.