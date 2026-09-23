Más de cien empresas Chinas participan en Pekín en el foro 'Las oportunidades de inversión en Extremadura'

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha presentado 'Las oportunidades de inversión en Extremadura' en Pekín a más de cien empresas chinas que se han dado cita en un foro destinado a mostrar el potencial de la región como destino de inversión ante representantes institucionales, empresariales y también de la Embajada de España en China.

Durante su intervención, el consejero ha destacado los "profundos vínculos" entre Extremadura y China y ha destacado que ambas comparten una "larga tradición histórica", una "fuerte identidad cultural" y valores comunes como "el esfuerzo, la perseverancia, la confianza y la visión a largo plazo".

Asimismo, ha subrayado la voluntad de la Junta de Extremadura de seguir fortaleciendo una relación "estable y duradera" con el país asiático en los ámbitos económico, industrial, tecnológico y cultural.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE EXTREMADURA

El consejero ha presentado las ventajas competitivas de Extremadura como destino inversor, entre las que destacan su ubicación estratégica entre Madrid y Lisboa, su acceso a los mercados europeo e ibérico, la disponibilidad de suelo industrial, sus recursos energéticos renovables, el talento especializado y un amplio sistema de acompañamiento e incentivos para nuevos proyectos empresariales como los PREMIA.

En materia energética, ha resaltado el liderazgo de Extremadura en la transición energética española, su importante excedente de producción renovable, el potencial de la región en la cadena de valor del vehículo eléctrico, del almacenamiento energético y las baterías.

"Extremadura ofrece a las empresas energía limpia, competitiva y el mejor entorno para desarrollar proyectos industriales de futuro", ha señalado.

El titular de Economía también ha destacado las capacidades científicas y tecnológicas de la comunidad autónoma, con especial referencia al Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), así como las oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como la movilidad eléctrica, las energías renovables, la agroindustria, el turismo y las tecnologías digitales, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Durante el foro se ha puesto igualmente de relieve el creciente peso de la inversión china en Extremadura, con proyectos industriales ya en marcha como la planta de materiales catódicos de Hunan Yuneng en Mérida, la futura instalación de Jinhong Gas y la gigafactoría de baterías de AESC en Navalmoral de la Mata, iniciativas que "reflejan la confianza de las empresas chinas en el potencial económico e industrial de la región".

IMPLICACIÓN DE LA PRESIDENTA

Durante el encuentro, se ha proyectado un vídeo de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en el que ha reafirmado la colaboración industrial y las relaciones económico - comerciales con el objetivo de construir un puente de comunicación "eficiente y práctico" entre las empresas chinas y las autoridades de Extremadura.

El consejero ha destacado la implicación de la presidenta para fortalecer las relaciones entre Extremadura y China y ha terminado invitando a las empresas asistentes a participar en el Foro del Vehículo Eléctrico y del Hidrógeno en el año 2027.

Tras las intervenciones de las autoridades y participantes chinos y españoles, ha tenido lugar un encuentro B2B y una sesión de networking empresarial con compañías chinas interesadas en explorar oportunidades de colaboración e inversión en Extremadura.

La mañana ha concluido con un showcooking y degustación de productos gastronómicos extremeños dirigido a empresas importadoras chinas, como elemento de promoción de la identidad y la calidad de los recursos de la región organizado por Extremadura Avante, en el que ha participado el director general de Avante en Extremadura, Miguel Ángel Mendiano.

Por la tarde, la delegación se ha trasladado a la sede de JD.com para mantener una reunión de trabajo centrada en conocer sus soluciones de logística inteligente, cadena de suministro digital y tecnologías de conducción autónoma, así como analizar posibles vías de colaboración y proyectos de implantación o desarrollo en España.

La agenda finalizará con una cena de trabajo junto a la dirección de la compañía para profundizar en los contactos establecidos durante la visita.