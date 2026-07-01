Más de 9.700 extremeñas se realizarán mamografías en julio dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 9.700 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de julio dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Más de 4.800 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las tres unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes veinticinco poblaciones de la región.

El resto, casi 4.900 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el miércoles 1 de julio en la localidad pacense de Berlanga y la cacereña de Torreorgaz, y continuarán después sus itinerarios en Llerena, Valdetorres, Manchita, Oliva de Mérida, Llera, Valencia de las Torres, Higuera de Llerena, Usagre, Villagarcía de la Torre, Ahillones, Trasierra, Fuente del Arco, Puebla del Maestre, Torrequemada, Torremocha, Valdefuentes, Albalá, Torre de Santa María, Zarza de Montánchez, Sierra de Fuentes, Acehuche, Ceclavin y Zarza La Mayor.

También están citadas las usuarias de otras tres pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de Benquerencia, Casas de Reina y Reina.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de julio en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.200), Cáceres (1.152), Coria (158), Don Benito (624), Zafra (113), Mérida (612), Navalmoral de la Mata (200), Plasencia (450), Almendralejo (350), y Talarrubias (33).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.