Más de 1.300 personas visitan el Centro de Interpretación de Cáparra tras su reapertura a mediados de julio

El Centro de Interpretación de Cáparra, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Extremadura, ha recibido 1.327 visitantes desde su reapertura al público el pasado 18 de julio.

Según los datos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, 1.263 visitantes proceden de España y 60 son extranjeros. Además, cuatro peregrinos han pasado por el centro durante su recorrido hacia Santiago de Compostela, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Este enclave arqueológico reabrió sus puertas tras una importante intervención de conservación, mejora y puesta en valor que ha permitido renovar por completo el centro de visitantes y actuar sobre distintos elementos del yacimiento arqueológico.

La actuación, que ha supuesto una inversión cercana a los 2.000.000 euros, ha tenido como principales objetivos la consolidación de los restos arqueológicos, la mejora de la experiencia de visita y la modernización de las instalaciones de atención al público.

Uno de los avances más destacados ha sido la remodelación integral del centro de interpretación, transformado ahora en un espacio más funcional, accesible y adaptado a las necesidades actuales del enclave.

El nuevo diseño favorece la accesibilidad física y funcional para todos los visitantes, con espacios distribuidos en una única planta y recorridos amplios y cómodos que facilitan el tránsito de personas con movilidad reducida y grupos organizados. También se han incorporado nuevas tecnologías en el centro.

Asimismo, se ha llevado a cabo la restauración de los elementos más significativos, entre ellos el arco tetrápilo, las termas, la domus, la puerta sureste y el anfiteatro, así como la excavación arqueológica del foro.

Con las obras ya finalizadas, el yacimiento arqueológico de Cáparra ha recuperado también su papel como escenario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Del 13 al 18 de agosto, el espacio ubicado frente al arco tetrápilo ha acogido seis representaciones en la que ya es la edición más extensa celebrada hasta la fecha en este enclave.

Durante el último año que estuvo abierto, el Centro de Interpretación de Cáparra recibió en torno a 50.000 visitantes.