Más de 1.100 personas mayores se han formado con el proyecto Competencias Digitales +60 en Extremadura

El proyecto Competencias Digitales +60, impulsado por Red.es y la Fundación 'la Caixa', ha formado a cerca de 22.000 personas mayores de 60 años en toda España, entre ellas 1.113 en Extremadura, con el objetivo de "reducir la brecha digital que afecta a este colectivo y favorecer su autonomía en un entorno cada vez más digitalizado".

La iniciativa se ha articulado a través de 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores de toda España.

El taller más demandado ha sido el dedicado a los trámites por internet, lo que "refleja la necesidad de muchas personas mayores de ganar autonomía para llevar a cabo gestiones del día a día, como pedir una cita médica, realizar trámites administrativos o efectuar compras y reservas en línea".

La iniciativa, impulsada por Red.es en el marco de Generación D y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea, ha sido desarrollada en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta.

Los talleres se han organizado en 3 bloques temáticos: entorno digital, gestión del tiempo libre y comunicación, y redes sociales. Las casi 22.000 personas participantes tenían entre 60 y 96 años y representaban "de forma equilibrada" las diferentes franjas de edad, aunque destaca la elevada participación de personas mayores de 76 años, que constituían el 29,4 por ciento del total.

Asimismo, cuatro de cada diez participantes contaban con estudios básicos o carecían de formación reglada.