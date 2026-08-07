La Junta repartirá un millón de euros en ayudas a la natalidad en entornos rurales

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la convocatoria de ayudas económicas por natalidad a las familias residentes en la región, en poblaciones de hasta 3.000 habitantes, con una dotación económica de un millón de euros para el ejercicio 2026.

La cuantía individual de la ayuda se establece en 500 euros por cada hijo o hija nacido, adoptado o sobre el que se haya formalizado la guarda con fines de adopción o situación equivalente en caso de adopción internacional, que haya tenido lugar o se produzca entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, ambos inclusive.

Su finalidad es "fomentar la natalidad en zonas rurales y con baja densidad de población, apoyar económicamente a las familias, contribuir a la cohesión social y territorial, combatiendo el envejecimiento y la despoblación, y garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando barreras económicas para acceder a la ayuda", según ha destacado el Ejecutivo extremeño.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará este viernes, 8 de agosto.