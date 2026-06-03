La Junta reivindica el legado universal de Extremadura y el valor del mestizaje con un acto institucional en Medellín este jueves

La Junta de Extremadura celebrará el próximo jueves, 4 de junio, a las 22.00 horas, un acto institucional en el municipio de Medellín, dentro del marco de la estrategia 'Extremestiza' y bajo el lema 'Extremadura, corazón del mestizaje'. El Ejecutivo rendirá así homenaje al legado compartido entre Extremadura y América, en la tierra natal de Hernán Cortés.

El evento es un reconocimiento al mestizaje que sigue enriqueciendo y proyectando la cultura y el patrimonio histórico de España y América, y que tuvo su origen en el encuentro que propiciaron hombres y mujeres procedentes de Extremadura hace más de cinco siglos. Se trata, por tanto, de un homenaje al origen de la fusión entre dos mundos que hoy configuran una identidad común a ambas orillas del Atlántico.

El acto contará con la asistencia y colaboración del artista Nacho Cano, creador del musical 'Malinche', y la participación de la orquesta del Centro Superior Internacional de Música de Extremadura (CSIMEX) y el coro de la Fundación Música y Artes Escénicas de Cáceres (FEMAE), que interpretarán una selección de piezas sinfónicas adaptadas del musical.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, intervendrá en este evento que reivindica el papel de Extremadura en la historia universal y el potencial de la cultura mestiza. Cabe señalar que el Gobierno regional continúa desarrollando actividades como esta, dentro de la estrategia 'Extremestiza', para recuperar y visibilizar la huella Extremadura en América y los lazos surgidos desde entonces.