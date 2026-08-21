La Junta promociona Extremadura entre agentes y profesionales del sector turístico de China

La Dirección General de Turismo continúa reforzando la promoción de Extremadura en el mercado chino con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes procedentes de este país.

Para ello, se ha sumado a una iniciativa impulsada por Turespaña que facilita el encuentro entre destinos turísticos españoles y profesionales del sector de este país asiático.

En el marco de esta acción, Extremadura ha presentado su oferta turística y sus principales atractivos relacionados con la cultura, la naturaleza y la gastronomía en una sesión formativa online celebrada este jueves en la que han participado más de 60 agentes y turoperadores chinos. Como cierre de la jornada se ha proyectado un vídeo de una visita guiada por la ciudad de Mérida.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de internacionalización que desarrolla la Dirección General de Turismo y que contempla acciones específicas en el mercado asiático.

Entre ellas figura el viaje de cuatro creadores de contenido chinos por varios enclaves de la Vía de la Plata, realizado el pasado mes de mayo, así como las reuniones mantenidas con turoperadores, medios de comunicación y representantes institucionales de este país en una jornada de comercialización organizada por Turespaña en noviembre del año pasado, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

PERFIL DEL TURISTA CHINO EN ESPAÑA

Según este organismo del Ministerio de Industria y Turismo, más de 795.000 turistas chinos visitaron España en 2025, lo que supone un incremento del 22 por ciento respecto al año anterior y un 13,5 por ciento más que en 2019. La estancia media fue de 6 noches.

En 2025, un 78 por ciento de los turistas chinos viajaron a nuestro país por ocio, mientras que un 17 por ciento lo hicieron por motivos profesionales. Mayoritariamente viajaron sin paquete turístico y pernoctaron casi exclusivamente en hoteles. Cabe destacar que su edad media fue de 35,8 años, unos ocho años más joven que la media del turista internacional (44 años).

Entre los principales motivos para visitar nuestro país destacan el interés por la cultura, la gastronomía, el patrimonio urbano y las experiencias singulares. De ahí que las principales actividades que realizaron fueran las visitas culturales (60 por ciento), la realización de compras (un 53 por ciento) y visitar ciudades (un 50 por ciento).

Asimismo, la organización de viajes y las reservas está altamente digitalizada, con un protagonismo destacado de plataformas locales, superapps y redes sociales.