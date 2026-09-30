La Junta invierte más de 10 millones de euros en equipos de última generación para intervenciones de neurocirugía del SES

La Junta de Extremadura ha aprobado, en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, una inversión de 10,7 millones de euros para incorporar nuevos equipos de neuronavegación a los servicios de Neurocirugía de las áreas de salud de Cáceres y Badajoz.

Este es uno de los anuncios realizados por la portavoz, Elena Manzano, en su comparecencia tras la reunión del Ejecutivo. Ha destacado que "estos dispositivos actúan como un GPS" y ofrecen a los profesionales sanitarios "las mejores herramientas para que puedan operar con mayor precisión".

Se emplearán principalmente en intervenciones delicadas, como procesos tumorales, lesiones craneales o patologías de columna. Su uso permitirá realizar cirugías menos invasivas, reducir la exposición a radiaciones y favorecer recuperaciones más rápidas de los pacientes. La portavoz ha destacado que el gobierno regional sigue "invirtiendo para que la innovación llegue donde más importa: al cuidado de las personas".

En otro orden de cosas, Elena Manzano ha informado también de una convocatoria de ayudas para el empleo. Se destinarán 2,7 millones de euros a "mejorar la empleabilidad de alrededor de 3.835 personas con discapacidad y jóvenes de entre 16 y 29 años".

Estas ayudas se distribuyen en tres programas. Por un lado, Nora, destinado a mejorar las oportunidades de inserción laboral de personas con discapacidad. Por otro lado, los programas Proyecta 16-18 y Proyecta 19-29, dirigidos respectivamente a cada una de estas franjas de edad, y que ofrecen un itinerario personalizado para acceder a un empleo.

Como novedad -según ha destacado Manzano-, a "esta convocatoria podrán acceder no solo personas desempleadas, también ocupadas inscritas como demandantes de empleo que quieran mejorar su desarrollo profesional". Ha añadido que es una forma de conectar el talento con las empresas y adaptar la formación a la demanda del mercado.

En ámbito educativo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la tercera convocatoria de ayudas para estudiar inglés en horario extraescolar. Los estudiantes de secundaria recibirán 40 euros para pagar la mensualidad de las academias de idiomas. A ello se destinará un montante de 928.000 euros, con los que se pretende beneficiar a unos 2.900 alumnos.

Este año, según ha comentado Manzano, se eleva el límite de renta al IPC para facilitar el acceso a un mayor número de familias, a la vez que, ha puntualizado, "incluimos la posibilidad de que las clases se impartan en modalidad online". Además, ha añadido, como novedad, la posibilidad de presentar solicitudes a través de la plataforma educativa Rayuela.

La portavoz ha finalizado su intervención informando sobre la inversión de tres millones de euros destinados a mejorar el tránsito y la seguridad de tres caminos rurales de la región. Concretamente, son el camino Chorro de los Ángeles, de Pinofranqueado, el camino intermunicipal que une Casatejada con Talayuela y el camino de la Playa de Cheles.

Con ello, la Junta de Extremadura "va a seguir reforzando las infraestructuras rurales esenciales para acceder a explotaciones agrarias y ganaderas, para transportar productos y para prestar servicios públicos en toro el territorio", ha sentenciado Manzano.