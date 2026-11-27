La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presidida por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría Galdón, ha analizado la colaboración entre la Junta de Extremadura y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas, proteger los derechos laborales, combatir la economía irregular y favorecer el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas.

La reunión, celebrada en Mérida, ha servido para analizar los resultados de la actividad inspectora desarrollada durante 2026 y aprobar la planificación territorial para 2027, consolidando el modelo de cooperación institucional existente entre ambas administraciones.

La Comunidad Autónoma participa activamente en la definición de prioridades inspectoras en materias de su competencia, especialmente en prevención de riesgos laborales, relaciones laborales e igualdad, a través de la labor desarrollada por la Dirección General de Trabajo, dirigida por Pilar Bueno Espada.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

La actividad desarrollada durante 2026 ha permitido finalizar 15.818 órdenes de servicio y realizar 48.286 actuaciones inspectoras, de las cuales más del 71 por ciento se han concentrado en materias de competencia autonómica, prevención de riesgos laborales y relaciones laborales.

También se desarrollaron actuaciones específicas en materia de igualdad y no discriminación, ámbito en el que se realizaron 505 actuaciones y se impulsó el cumplimiento de las obligaciones empresariales relacionadas con los planes de igualdad y los derechos de conciliación.

La prevención de riesgos laborales continúa siendo una de las materias prioritarias de coordinación entre la Junta de Extremadura y la Inspección de Trabajo.

Durante 2026 se realizaron más de 30.000 actuaciones preventivas, más de 4.500 visitas a centros de trabajo y más de 10.300 requerimientos destinados a corregir deficiencias y evitar situaciones de riesgo para los trabajadores.

La planificación acordada permitió desarrollar campañas específicas en sectores estratégicos para la economía regional como la construcción, la industria cárnica, la hostelería, el sector hortofrutícola, los centros sociosanitarios, la ayuda a domicilio y las actividades agropecuarias.

Estas actuaciones se han centrado en riesgos especialmente relevantes para la salud de los trabajadores, como la exposición a sílice cristalina, los riesgos biológicos, los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales o el estrés térmico.

La actividad inspectora también incluye actuaciones dirigidas a combatir el fraude, la economía irregular y las prácticas de competencia desleal, contribuyendo al cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social.

Estas actuaciones permiten evitar que quienes incumplen sus obligaciones obtengan ventajas frente a las empresas que desarrollan su actividad respetando la legalidad y contribuyen a mantener un marco de competencia equilibrado.

PLANIFICACIÓN PARA 2027

El presidente de la Comisión Operativa, Guillermo Santamaría Galdón, ha destacado la importancia de la coordinación entre la Junta de Extremadura y la Inspección de Trabajo para orientar las actuaciones hacia la protección de los trabajadores, el cumplimiento de la normativa laboral y la prevención de riesgos.

Asimismo, ha subrayado el trabajo de coordinación desarrollado junto a la Dirección General de Trabajo y la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Extremadura, que permite orientar los recursos públicos hacia aquellas actuaciones relacionadas con la seguridad, la calidad del trabajo, la competitividad empresarial y el bienestar de la ciudadanía extremeña.