La Junta finaliza las obras de la EDAR de Puebla de Alcocer tras una inversión de 2,3 millones de euros

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, ha finalizado las obras de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Puebla de Alcocer (Badajoz) en la que ha invertido un total de 2.368.916 euro que han sido financiados por fondos Feder.

La obra ya terminada, que ha sido visitada esta semana por el secretario general de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica de la Junta, Víctor del Moral, está en fase de puesta en marcha para ajustar todos los parámetros de vertido establecidos en la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Una vez finalizada esta fase, en noviembre de 2026, esta infraestructura será cedida por parte de la Junta al Ayuntamiento de Puebla de Alcocer para su explotación y mantenimiento.

Cabe indicar que esta instalación está preparada para depurar 500 metros cúbicos de agua residual al día y, además, cuenta con una plata fotovoltaica de 25KW que aporta casi el 75 por ciento del consumo eléctrico ordinario, explica en nota de prensa la Administración regional.