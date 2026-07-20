La Junta de Extremadura lanza una línea de 250.000 euros en ayudas a la formación de directivos de pymes extremeñas

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas destinadas a financiar la formación especializada de los equipos directivos de las pequeñas y medianas empresas de la región.

La iniciativa, gestionada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital a través de la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio, cuenta con una dotación presupuestaria de 250.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas es facilitar la participación de directivos y responsables empresariales en programas de alta cualificación orientados a fortalecer la gestión, el liderazgo y la toma de decisiones estratégicas dentro de las empresas extremeñas.

Las ayudas están dirigidas a pymes con domicilio fiscal y centro productivo en Extremadura que cuenten con una plantilla media de al menos 10 trabajadores contratados por cuenta ajena durante los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud.

La convocatoria financia la participación en másteres, programas executive, cursos de perfeccionamiento y otras acciones de formación directiva con una duración mínima de 50 horas. Estas actividades deberán ser impartidas por universidades o escuelas de negocio de reconocido prestigio, acreditadas internacionalmente o con una trayectoria consolidada en formación ejecutiva.

Cada empresa podrá solicitar ayuda para un máximo de dos participantes por convocatoria. Las personas beneficiarias deberán formar parte activa de los órganos de dirección o administración de la empresa, ya sea como socias, personal con funciones directivas o integrantes del consejo de administración.

TRAMITACIÓN POR CONCESIÓN DIRECTA

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital gestionará estas ayudas mediante el sistema de concesión directa, lo que permitirá agilizar la tramitación de los expedientes.

Las subvenciones se otorgarán por orden de presentación de solicitudes, siempre que las empresas cumplan los requisitos establecidos y exista disponibilidad presupuestaria. Asimismo, una vez acreditada la matrícula o la admisión en la acción formativa correspondiente, se abonará de forma anticipada el 50% de la ayuda concedida.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 18 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026.

Estas ayudas están cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de Extremadura, dentro del Programa Operativo 2021-2027.