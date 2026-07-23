La Junta de Extremadura envía bomberos, maquinaria y un helicóptero de extinción de incendios forestales a Castilla-La Mancha

La Junta de Extremadura ha enviado este miércoles medios humanos y materiales para ayudar a Castilla-La Mancha en la lucha contra los incendios forestales. En concreto, el Plan Infoex ha movilizado un helicóptero y una unidad de bomberos forestales helitransportada (la que opera desde Herrera del Duque), más un vehículo de transporte con un equipo de maquinaria pesada y también un agente del Medio Natural.

La petición se ha tramitado a través del CENEM (Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias), siguiendo el protocolo establecido. Además, Extremadura y Castilla-La Mancha firmaron en mayo del año pasado un acuerdo de colaboración que elimina burocracia y agiliza la activación de equipos de extinción ante incendios declarados en una franja de cinco kilómetros a ambos lados del límite entre las dos comunidades autónomas.

El equipo que salía en la tarde de este miércoles desde Extremadura actuará en un incendio forestal declarado en la localidad de Puertollano, que ha afectado por humo a vías ferroviarias y a la carretera N-420.

Hay que recordar que Castilla-La Mancha combate en estos momentos un gran incendio forestal que comenzó en la localidad de La Mierla y que ha afectado ya a más de 32.000 hectáreas.