La Junta de Extremadura cierra su segunda misión a China con seis acuerdos que abren nuevas vías de cooperación e inversión

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha realizado balance este miércoles de la segunda misión institucional de la Junta de Extremadura a China, que se ha cerrado con la firma de seis acuerdos que abren nuevas vías de colaboración empresarial, cooperación institucional y posibles inversiones en Extremadura.

Durante nueve días, la delegación extremeña ha recorrido más de 26.000 kilómetros y visitado siete ciudades estratégicas. La agenda ha incluido 26 contactos directos de trabajo con empresas, siete reuniones institucionales con organismos públicos, asociaciones empresariales y entidades de promoción económica, y dos eventos promocionales en Pekín y Shanghái. Sumando los contactos empresariales y los dos eventos promocionales, se ha llegado presencialmente a 190 empresas.

TRES ACUERDOS INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA COLABORACIÓN CON CHINA

La Junta de Extremadura ha firmado tres Memorando de Entendimiento (MOU) con organismos económicos y empresariales de Chongqing, Anhui y Shanghái, destinados a crear marcos estables de colaboración, facilitar el intercambio de información y generar nuevas oportunidades empresariales.

El primero se ha suscrito con la Comisión Municipal de Economía y Tecnología de Chongqing, uno de los principales centros industriales de China, especialmente relevante en automoción, fabricación avanzada y nuevas tecnologías.

El segundo, con CCPIT Anhui, permitirá reforzar el contacto entre empresas chinas interesadas en proyectos europeos y las oportunidades que ofrece Extremadura.

El tercer MOU, firmado con Shanghai Transmission Technology Co., Ltd., permitirá profundizar en posibles oportunidades empresariales e industriales en Extremadura, especialmente en componentes y movilidad avanzada.

TRES ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD PARA AVANZAR EN POSIBLES PROYECTOS

La misión ha permitido además firmar tres acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) con empresas industriales y tecnológicas de relevancia internacional.

Se trata de compañías vinculadas a la inteligencia artificial aplicada a la calidad y selección de productos agroalimentarios, la electrónica del automóvil y la cadena de valor del vehículo eléctrico. En conjunto, generan casi 37.000 empleos y facturan decenas de miles de millones de euros.

Los acuerdos permitirán avanzar durante los próximos meses en el intercambio de información técnica y económica para analizar posibles oportunidades de implantación o colaboración con Extremadura. Por razones de confidencialidad, no se harán públicas las empresas.

VEHÍCULO ELÉCTRICO Y NUEVA INDUSTRIA, SECTORES ESTRATÉGICOS

Una parte relevante de la agenda se ha centrado en empresas vinculadas al vehículo eléctrico y la movilidad avanzada, incluyendo fabricantes, productores de componentes, empresas tecnológicas y proveedores especializados.

La Junta ha presentado las ventajas de Extremadura para el desarrollo de proyectos industriales en Europa, entre ellas la disponibilidad de suelo industrial, capacidad energética, infraestructuras estratégicas, posición logística, estabilidad y acompañamiento institucional, incentivos como los proyectos PREMIA (Proyecto Empresarial de Interés Autonómico) y talento especializado.

MAYOR VISIBILIDAD DE EXTREMADURA EN CHINA

El acto de promoción celebrado en Pekín el día 22 de septiembre reunió a casi un centenar de representantes empresariales, instituciones económicas, asociaciones y potenciales inversores.

La misión también ha tenido repercusión en medios chinos. La aparición en China Central Television (CCTV) alcanzó 166.000 reproducciones, mientras que las inscripciones al segundo evento promocional en Pekín pasaron de las 50 previstas a 175.

La visita tuvo además presencia en Dragon TV, otros 17 medios chinos, canales internos de compañías como BAIC y 12 canales de WeChat.

DE ABRIR PUERTAS A OPORTUNIDADES CONCRETAS

Esta segunda misión da continuidad al trabajo iniciado en 2024, que ya ha permitido avanzar en proyectos como la planta de materiales catódicos de Hunan Yuneng en Mérida y el proyecto de implantación de Jinhong Gas.

Ahora, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y de Invest in Extremadura, realizará el seguimiento de los contactos abiertos y facilitará a las empresas información sobre suelo, energía, incentivos, infraestructuras y posibilidades de implantación.

La Antena China en Pekín y Shanghái mantendrá este trabajo durante todo el año con el objetivo de transformar los contactos generados durante la misión en proyectos concretos.