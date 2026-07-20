La Junta de Extremadura amplía en 1,37 millones de euros el presupuesto de las ayudas GoToMarket para empresas

La Junta de Extremadura ha ampliado en 1,37 millones de euros euros el presupuesto destinado a las ayudas GoToMarket, una línea de apoyo gestionada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través de la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio, dirigida a facilitar la validación técnica y comercial de proyectos innovadores desarrollados por empresas extremeñas.

La ampliación presupuestaria, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), eleva el importe total de la convocatoria hasta los 3,16 millones, después de que el crédito inicialmente previsto quedara agotado debido a la demanda registrada por parte del tejido empresarial, según ha señalado la Junta en un comunicado.

Hasta la fecha, la convocatoria ha concedido ayudas a un total de 20 empresas para la realización de inversiones orientadas a mejorar su posicionamiento en el mercado y facilitar el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o servicios.