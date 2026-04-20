La Junta destina 24.000 euros a los mejores guiones de largometrajes que se rueden en Extremadura en 2026

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes por la que destina 24.000 euros a los mejores guiones cinematográficos para largometrajes que se realicen en la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2026.

Se trata de unos premios cuyo objetivo es ayudar al crecimiento de la industria audiovisual en Extremadura, buscar la máxima rentabilidad cultural, potenciar a los creadores extremeños y a las empresas de producción audiovisual, además de incrementar la tasa de empleo y la riqueza de la región, según explica la Junta de Extremadura en un comunicado.

Esta convocatoria establece tres premios de idéntica cantidad dirigidos a premiar los mejores guiones originales inéditos de largometraje de cine, tanto de ficción como de documental, que no hayan sido adaptados o premiados en ningún otro certamen hasta la resolución de la convocatoria.

El plazo para la presentación de estas solicitudes es de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de su publicación en DOE, es decir, desde el 15 de abril.

Podrán optar a estos premios creadores extremeños, los que tengan vecindad administrativa en Extremadura o los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Extremadura, además de estar al corriente de obligaciones tributarias.

Por otro lado, la convocatoria establece que la obra presentada no puede haberse rodado ni estar comprometida para dicho fin, desde el momento de su presentación en la correspondiente convocatoria y hasta su resolución. Igualmente, la convocatoria establece que no se aceptarán como guiones originales e inéditos ninguna clase de adaptación de obras del mismo autor o de otros autores.

Entre los criterios de valoración, se tendrá en cuenta la originalidad, la calidad en la presentación y en los personajes, la viabilidad de la obra o la calidad de la estructura dramática, así como el interés social de la obra cinematográfica. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva.