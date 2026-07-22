La Junta destaca que el sector turístico de Extremadura supera por primera vez los 29.000 empleos en un mes de junio

La Junta de Extremadura ha destacado que el sector turístico de la región ha superado "por primera vez la barrera de los 29.000 empleos en un mes de junio".

En concreto, el sector turístico de Extremadura registró en junio un total de 29.066 afiliados a la Seguridad Social, 72 más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento del 0,25 por ciento, según los datos publicados este martes por Turespaña.

Se trata de "la cifra de afiliados más alta de un mes de junio de toda la serie histórica, iniciada en 2011, y la primera vez que se supera la barrera de los 29.000 empleos, apunta el Ejecutivo regional en nota de prensa.

De los 29.066 trabajadores, 21.051 eran asalariados, el 0,6 por ciento más en variación anual, y 8.015 autónomos, un descenso del 0,6 por ciento.

Destaca finalmente que respecto a junio de 2019, año previo a la pandemia, el turismo de la región emplea a 1.430 personas más, un aumento del 5,1 por ciento.