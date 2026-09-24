La Junta destaca el potencial del Certificado de Ahorro Energético para mejorar la eficiencia del sector agroalimentario

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta, Mercedes Morán, ha destacado este miércoles en Don Benito (Badajoz) el potencial de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) como herramienta para impulsar la eficiencia energética y mejorar la competitividad de las empresas del sector agroalimentario extremeño.

Durante su intervención en la clausura de la jornada Ruta CAE destinada al sector agroalimentario y organizada por el Clúster de la Energía de Extremadura, ha subrayado la importancia de que la transición energética llegue también a uno de los sectores económicos "fundamentales" de la región, como es el agroalimentario.

En este sentido, ha señalado que cooperativas, industrias agroalimentarias y empresas de transformación deben estar "plenamente implicadas" en este proceso.

Morán ha recordado que hace casi dos años la Junta de Extremadura organizó en Mérida una jornada para dar a conocer el sistema de Certificados de Ahorro Energético y ha valorado que, desde entonces, esta herramienta haya ido madurando y ofreciendo nuevas oportunidades para empresas y administraciones.

Los CAE permiten convertir el ahorro energético conseguido mediante determinadas actuaciones de eficiencia en una oportunidad económica. De esta forma, las inversiones destinadas a reducir el consumo energético pueden generar un retorno económico y contribuir a compensar parte de los costes asociados a dichas actuaciones, apunta en nota de prensa la Administración regional.

"Hablamos de eficiencia, de competitividad y esto es especialmente importante para Extremadura", ha señalado la responsable autonómica.

La consejera ha valorado que esta herramienta permite avanzar hacia un modelo en el que las actuaciones de eficiencia energética dejen de percibirse únicamente como un coste u obligación y pasen a contemplarse también como una inversión con capacidad para generar oportunidades económicas.

Del mismo modo, ha reafirmado la apuesta de la Junta por aprovechar la posición energética de la región para impulsar también su desarrollo industrial y empresarial.

Por ello, ha defendido que Extremadura debe ser "protagonista" de la transformación energética y que esta "revolución" tenga un impacto directo en las empresas, agricultores, cooperativas y municipios del medio rural.

La responsable autonómica ha señalado que Extremadura tiene ante sí una "importante oportunidad energética", y que el objetivo del Gobierno regional es que esta "fortaleza" contribuya también a transformar la economía de la región.

Finalmente, Morán ha destacado igualmente el papel de la planificación eléctrica del Gobierno central, a la que la Junta de Extremadura ha presentado alegaciones para trasladar las necesidades de la región.

Cabe indicar que la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, también ha participado en esta jornada con una ponencia, en la que ha abordado las oportunidades que ofrecen los Certificados de Ahorro Energético y su aplicación en el ámbito de la eficiencia energética.