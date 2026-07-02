La Junta concede 848.000 euros en ayudas a la digitalización de 8 grandes empresas

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la relación de las primeras ayudas de la Junta para impulsar la digitalización de grandes empresas de la región, concedidas a ocho proyectos por un valor de 848.618 euros y una inversión superior al millón de euros en tecnologías avanzadas.

Las ayudas a ocho empresas que cumplían los requisitos establecidos se conceden al amparo del decreto que regula la primera línea autonómica específica destinada a favorecer la transformación digital de las grandes compañías con actividad en Extremadura, ha explicado la Junta en nota de prensa.

En su opinión, esto permite confirmar el interés del tejido productivo regional por incorporar soluciones tecnológicas innovadoras a sus procesos productivos y de gestión.

Los proyectos subvencionados contemplan la implantación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) o los gemelos digitales, herramientas orientadas a mejorar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad empresarial.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha destacado que esta convocatoria demuestra que "las grandes empresas extremeñas están preparadas para incorporar tecnologías avanzadas que les permitan ganar en eficiencia, innovación y competitividad".

Asimismo, ha subrayado que se trata de una medida "pionera" en Extremadura, al ser la primera línea de ayudas específicamente diseñada para apoyar la digitalización de las grandes empresas de la región.

Esta actuación, según ha afirmado el Ejecutivo, forma parte de la estrategia que impulsa la Junta para acelerar la transformación digital del tejido productivo, favorecer la adopción de tecnologías disruptivas y consolidar un modelo económico más innovador, competitivo y sostenible.