La Junta aprueba la construcción de un centro residencial en Torrejoncillo y completa el nuevo modelo de atención a personas mayores

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado en su sesión de este martes la contratación de las obras de construcción del nuevo Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados de Torrejoncillo, con una inversión de 12,6 millones de euros, según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano.

Con este nuevo servicio ubicado en el Área de Salud de Coria, ha dicho Manzano, "completamos los ocho centros de convalecencia previstos en Extremadura", lo que supone consolidar la red pública de recursos adaptada a las nuevas necesidades asistenciales de la población.

Según los datos facilitados por la portavoz del Ejecutivo, el nuevo centro contará con 40 plazas, y dispondrá de una zona residencial para personas mayores en situación de dependencia y de un área de convalecencia para quienes, tras una enfermedad o una intervención, necesiten atención sanitaria antes de regresar a su domicilio o a su residencia habitual.

"Avanzamos -ha agregado- en un nuevo modelo de atención residencial, con centros comarcales que se están implantando en todas las áreas de salud. Centros públicos, modernos, donde la atención sanitaria y los cuidados se prestan desde un modelo más cercano, más humanizado y centrado en las personas".

También en el área sanitaria, el Consejo de Gobierno ha autorizado también la tramitación de un nuevo contrato para garantizar la atención sanitaria de personas "que ya no necesitan estar en un hospital pero que todavía no pueden volver a su casa porque requieren cuidados médicos continuados", según ha explicado Manzano.

La Junta de Extremadura destinará a este servicio más de cinco millones de euros entre 2026 y 2028 para atender hasta 45 pacientes al día durante todo el año. En este hospital, ha precisado, podrán permanecer ingresados para recibir atención médica, cuidados de enfermería y rehabilitación.

Con este nuevo contrato se pretende garantizar la atención de un servicio que actualmente se presta en el Hospital Ribera Almendralejo, si bien se incorporan algunas mejoras importantes como el incremento del personal sanitario y de las medidas de seguridad, además de la actualización del precio por plaza y día.

"En definitiva, busca asegurar la continuidad asistencial y cambiar a un procedimiento abierto que fomente la competencia y mejore el servicio", ha indicado Elena Manzano.

MEDIDAS PARA LOS MÁS JÓVENES

A continuación, la portavoz de la Junta ha hecho referencia a dos medidas de interés para la población más joven. La primera de ellas es la implantación, el próximo curso, de cinco nuevas enseñanzas oficiales de grado y máster en la Universidad de Extremadura.

Dos de ellas, ha detallado, corresponden a los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación.

"No son titulaciones completamente nuevas, sino una renovación de los planes de estudio que incorpora nuevos itinerarios formativos para adaptarlos a los perfiles profesionales que hoy demanda el mercado laboral y a la transformación digital que está viviendo nuestra región", ha señalado.

Además, la Universidad de Extremadura contará por primera vez con un título dual, como es el Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital. Y, por otro lado, se suman las enseñanzas de dos nuevos másteres: el Máster en Calidad, Seguridad e Innovación en la Industria Cárnica, un sector estratégico para Extremadura, y el Máster Interuniversitario en Química Teórica y Modelización Computacional.

La segunda de estas medidas supone una apuesta por el voluntariado como "una forma de aprender, convivir y conocer mejor la riqueza de Extremadura".

En este sentido, el Instituto de la Juventud de Extremadura va a colaborar con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en la financiación del Campo de Voluntariado Juvenil "Yacimiento Arqueológico de Mérida", una iniciativa que se desarrollará entre el 3 y el 14 de agosto y en la que participarán quince jóvenes de entre 18 y 30 años.

Durante esos días, los jóvenes participarán en actividades relacionadas con la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico de Mérida.

La Junta destina casi 20.000 euros a esta iniciativa, una inversión "que permitirá contratar al equipo encargado de dirigir y coordinar todas las actividades del campo de voluntariado", ha aclarado la consejera.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

En materia de patrimonio, el Ejecutivo ha aprobado la declaración del Castillo de Villalba de los Barros como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, garantizando de este modo su protección y la de su entorno.

Se trata, ha informado la portavoz, de un castillo de origen islámico, construido en el siglo XII y transformado posteriormente durante la Baja Edad Media, de gran valor histórico, arquitectónico y arqueológico y estrechamente vinculado a la Casa de Feria.

"Proteger nuestro patrimonio es mucho más que conservar monumentos, es reforzar nuestra identidad, impulsar el turismo cultural, generar oportunidades en nuestros municipios y transmitir a las próximas generaciones el legado que hemos recibido", ha concluido Manzano.