Unas jornadas en Badajoz el 14 de octubre abordarán nuevas herramientas de protección a la infancia ante las rupturas familiares

Extremadura va a reunir a profesionales de distintos ámbitos para abordar nuevas herramientas de protección a la infancia ante las rupturas familiares.

Será en las VIII Jornadas Profesionales 'Innovación y Sinergias Profesionales en la Ruptura Familiar', que se celebrarán el próximo 14 de octubre en el salón de actos de la Facultad de Educación y Psicología de Badajoz, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Se trata de un encuentro organizado por la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta, en colaboración con la Universidad de Extremadura, en el que se analizarán los efectos de las rupturas familiares en niños y adolescentes y avanzará en nuevas herramientas de intervención.

La jornada reunirá a profesionales de los ámbitos judicial, social, educativo, sanitario y psicológico con el objetivo de compartir experiencias y mejorar la coordinación entre los distintos agentes que intervienen en situaciones de conflictividad familiar. Además, el encuentro pondrá el foco en la protección de los menores y en la necesidad de ofrecer respuestas eficaces ante los conflictos parentales que se prolongan en el tiempo.

Uno de los principales ejes será la justicia terapéutica, una corriente que estudia el impacto emocional, psicológico y social de los procedimientos legales y las decisiones judiciales. El encuentro contará con la participación de Francisca Fariña Rivera, referente nacional e internacional en este ámbito, de manera que permitirá profundizar en nuevas perspectivas para avanzar "hacia una justicia más sensible a las necesidades de las familias y, especialmente, de los menores".

Asimismo, se abordará la coordinación de parentalidad como herramienta especializada para ayudar a los progenitores a cumplir las medidas acordadas o establecidas judicialmente y reducir la exposición de sus hijos al conflicto. Profesionales de Domus compartirán experiencias prácticas sobre esta metodología y su aplicación en situaciones de alta conflictividad.

Las jornadas también dedicarán un espacio a la escucha activa de niños y adolescentes, con la participación de la Fundación Sorapán de Rieros. El objetivo es garantizar que las necesidades y preocupaciones de los menores sean tenidas en cuenta durante los procedimientos que afectan a sus vidas, sin trasladarles responsabilidades que corresponden a los adultos.

La octava edición de estas jornadas da continuidad a una iniciativa impulsada desde el Servicio de Adolescencia y Familias para facilitar la formación y el intercambio de conocimientos entre los profesionales que trabajan con la infancia y las familias.

A lo largo de sus distintas ediciones, las jornadas han abordado cuestiones relacionadas con ámbitos como la educación, la salud, el deporte y la protección infantil.