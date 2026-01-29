Jornada sin alertas meteorológicas en Extremadura, jornada para evaluar los daños materiales ocasionados por Kristin

Y ayer tras el paso de la borrasca Kristin, tras la tempestad, llega la calma a Extremadura, hoy sin avisos meteorológicos, aunque seguirá acompañándonos la lluvia y mañana regresará el aviso amarillo por vientos al norte cacereño.

INCIDENCIAS

Jornada hoy para el recuento de incidencias y daños. Afortunadamente todos materiales, sin tener que lamentar daños personales. Ayer, El 112 tuvo que gestionar unas 2.500 llamadas y 455 incidencias directamente relacionadas con el temporal. Entre ellas 25 colegios afectados, más de 80 cortes del suministro eléctrico, cortes en las comunicaciones telefónicas, amén de caídas de muros, desprendimientos de fachadas y techos, caídas de árboles de gran tamaño, que afectaron a algunos coches aparcados o que obligaron al cierre y corte de parques y de diversas vías mientas eran retirados.

DESALOJOS

Por su parte, el nivel del río Gévora, en Badajoz, cuyo incremento de caudal, junto al del Zapatón y Caya, obligaba ayer a la evacuación preventiva de unos 350 vecinos de las pedanías de Valdebótoa y Gévora, registra un progresivo descenso en las última horas, aunque estos vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas, la mayoría viviendas aisladas, a la espera de que la disminución de caudal pueda permitir su regreso durante la jornada de hoy.

SITUACIÓN CAUDALES

En este sentido, Seis estaciones de aforo de la Cuenca Hidrográfica del Tajo en la provincia de Cáceres están en nivel rojo y otras tantas presas en nivel amarillo como consecuencia del aumento considerable de caudal acumulado. En concreto, estas seis estaciones corresponden a las de los ríos Jerte, en Galisteo; Árrago, en Huélaga; Salor, en Membrío; Tiétar, en Valverde La Vera-Losar; Alagón, en Coria, y Piedras Albas, en Cáceres.

DESESCALADA PLATERCAEX

La Junta de Extremadura procedió en la tarde de ayer a la desescalada a situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura, el Platercaex, y se mantiene en la misma situación el INUNCAEX, las previsiones meteorológicas de los próximos días, obligan a mantener la guardia alta y se mantendrá la situación de prealerta para los próximos 8-10 días.

CARRETERAS AFECTADAS

Respecto a las carreteras: Siete vías en la provincia de Cáceres, presentan incidencias en la circulación, ya sea por nevadas, desbordamientos de ríos o anegamiento de la vía por agua.

Por presencia de nieve acumulada están cortadas al tráfico las carreteras comarcales CC-241 (De Piornal a CC-240), la CC-137 (de Nuñomoral a El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa), la CC-224 (de Hervás a Cabezuela del Valle) ya la CC-242 (de Piornal a Garganta la Olla).

La CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor) y la CC-437 (de la EX-118 a Pico Villuercas) presentan anegamientos por lluvia intensa.

Además, presentan incidencias el camino vecinal de acceso a la urbanización Cuartos de Baño (Cáceres), uno de los caminos generales a Riolobos y el de Carrascal (Valencia de Alcántara).

También en la carretera EX–373, a la altura de Hinojal, la caída de un cableado de telefonía ocupa la vía en ambos sentidos de circulación.

Y en la provincia de Badajoz, cortado el badén de Torremayor por inundación. Esta vía conecta la localidad pacense con la A-5 y la (BA-074) Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca en Córdoba.

CENTROS EDUCATIVOS

Por otra lado, ya en la tarde de ayer se recobraba la normalidad en los centros educativos extremeños, salvo en el norte de Cáceres, en los afectados por las nevadas. Hoy continuará esa normalidad.

EVALUACIÓN DAÑOS

Y este jueves será día de evaluación de los numerosos daños que Kristin nos dejó. El Ayuntamiento de Cáceres pedirá la declaración como 'zona catastrófica' por los daños causados por el viento. La solicitud tiene como objetivo que el Ayuntamiento pueda acogerse a las ayudas y fondos habilitados por otras administraciones para hacer frente a los numerosos desperfectos. Hoy se celebra un pleno extraordinario en el consistorio cacereño a tal efecto.

Por su parte. La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha puesto a disposición de todos los afectados por el paso de la borrasca Kristin por la región su servicio de asistencia jurídica, ante cualquier duda que pueda surgir sobre la reclamación de cobertura del seguro de los daños ocasionados.