Irene de Miguel apuesta por fortalecer el cooperativismo extremeño

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado este martes el compromiso de su formación con el cooperativismo. Lo ha hecho durante una visita a la cooperativa EA Group de Villanueva de la Serena, donde ha asegura que “Extremadura es un referente del cooperativismo a nivel mundial, y especialmente en el sector ovino, donde tiene nombre propio”.

De Miguel ha destacado la importancia de este modelo de negocio, que es “fundamental para la supervivencia de nuestros pueblos”. De hecho, ha desgranado que miles de familias extremeñas dependen de las cooperativas, ya que generan en la región más de 37.000 puestos de trabajo. “Somos la única fuerza política que apuesta por el cooperativismo”, ha dicho la candidata, que también se ha mostrado dispuesta a reforzarlo y hacerlo más competitivo.

“Son la columna vertebral de nuestro modelo socioeconómico en el mundo rural”, ha insistido De Miguel, quien además ha asegurado que las cooperativas permiten también al sector primario “estar unido y tener una fuerza decisiva para poder luchar por precios dignos”.

Por último, la candidata de Unidas por Extremadura considera que las ayudas ante las enfermedades que están afectando al ganado también tienen que llegar a las cooperativas extremeñas, “ya que son fundamentarles para mantener una estructura que genera muchos puestos de trabajo”, ha asegurado mientras recorría las instalaciones de la cooperativa de ovino de Villanueva de la Serena.