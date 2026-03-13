El invierno de 2025-2026 ha sido el tercero más lluvioso de Extremadura en los últimos 35 años, según la Aemet

El invierno meteorológico de 2025-2026, correspondiente a los últimos meses diciembre, enero y febrero, ha sido el tercero más lluvioso en los últimos 35 años, entre 1991-2026, sólo superado por los de 1996 y 2010, según el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región, Marcelino Núñez, quien ha detallado en lo que a temperaturas se refiere que ha sido que se ha tratado del séptimo más cálido del periodo de referencia 1991-2020 en la comunidad.

Núñez ha presentado este jueves el balance climático del invierno 2025-2026, así como la predicción estacional para la primavera, que comienza el próximo 20 de marzo a las 15,46 horas, y ha precisado que el invierno en la región se ha caracterizado por ser muy húmedo en precipitaciones y cálido en temperaturas, situándose entre los más destacados dentro del periodo de referencia 1991-2020.

Así y en lo que a precipitaciones se refiere, ha sido muy húmedo en la región, dado que las medias registradas han alcanzado los 447,2 litros por metro cuadrado, frente a un valor medio de referencia de 156,3 litros por metro cuadrado, lo que supone un superávit de 290,9 litros por metro cuadrado, equivalente al 286 por ciento del valor de referencia.

En este sentido, diciembre se caracteriza como húmedo con el doble de la precipitación que se esperaba, enero muy húmedo y que casi alcanza prácticamente el triple de la habitual, y un febrero extremadamente húmedo con el 345 por ciento del valor de referencia, "récord" y del que ha detallado que "nunca" se ha tenido un febrero como el de 2026 y que ha sido el "más lluvioso de la historia", dado que extremadamente húmedo significa en términos meteorológicos que "se sale de la escala".

Al mismo tiempo y respecto al balance acumulado del año hidrológico 2025-2026 (desde octubre de 2025 hasta febrero de 2026), también se califica como muy húmedo. En concreto, se han acumulado 607,1 litros por metro cuadrado frente a un valor medio de 318,6 litros por metro cuadrado, lo que representa un superávit de 288,5 litros por metro cuadrado y el 191 por ciento del valor de referencia.

En relación con las temperaturas, la media del trimestre entre diciembre y febrero ha sido de 9,4 grados frente a la media de referencia de 8,6 grados que supone un "comportamiento normal". Una diferencia, ha destacado, que supone una anomalía positiva de 0,8 grados, por la que se clasifica como cálido y, en concreto, el séptimo invierno más cálido del periodo de referencia, debido a un diciembre cálido, un enero normal con algunos episodios de heladas o temperaturas más frías, y un febrero muy cálido.