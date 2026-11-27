El Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) recomienda a los consumidores extremeños, con motivo de la llegada de las campañas promocionales de noviembre y el inicio de las compras navideñas, planificar sus compras navideñas con antelación, comparar precios y realizar un consumo responsable e informado para evitar gastos innecesarios y posibles fraudes.

Ante el incremento de ofertas y reclamos publicitarios de campañas como el Black Friday o el Cyber Monday, que marcan el comienzo de la temporada de compras de Navidad, el INCOEX recuerda que comprar con criterio no significa renunciar a los descuentos, sino tomar decisiones conscientes y ajustadas a las necesidades de cada persona y familia.

La propuesta del instituto es elaborar una lista de las compras navideñas previstas, establecer un presupuesto y evitar las decisiones impulsivas motivadas por mensajes de urgencia o descuentos aparentemente irrepetibles.

Antes de adquirir un producto conviene valorar si realmente se necesita, si existe un artículo similar en casa o si puede optarse por alternativas como la reparación, la reutilización o la compra de segunda mano.

Además de hacer un seguimiento previo de los precios para comprobar que las rebajas son reales, es importante revisar con atención las condiciones de envío, devolución, cambios y disponibilidad del producto.

La normativa obliga a que el precio de referencia mostrado durante una promoción sea el más bajo aplicado en los 30 días anteriores.

COMPRA CON SEGURIDAD

Las compras realizadas por Internet, teléfono o catálogo cuentan, con carácter general, con un plazo de desistimiento de 14 días naturales, durante el cual el consumidor puede devolver el producto sin tener que justificar su decisión.

El INCOEX también insiste en la importancia de conservar tickets, facturas y justificantes de compra, ya que la garantía legal de los productos nuevos es de tres años.

Ante el aumento de las compras online en estas fechas, Consumo pide extremar las precauciones frente a posibles estafas, desconfiando de páginas web desconocidas, enlaces recibidos por mensajes o redes sociales y ofertas que resulten poco creíbles.

Igualmente aconseja prestar atención a las modalidades de financiación y a los sistemas de 'compra ahora y paga después', valorando previamente si el gasto se ajusta a la economía doméstica.

Junto a la protección de los derechos de las personas consumidoras, el Instituto de Consumo anima a aprovechar estas fechas para realizar compras más sostenibles y responsables, priorizando productos duraderos y reparables, reduciendo residuos y apoyando al comercio de proximidad, cuya actividad contribuye al mantenimiento del empleo y la economía local.

El organismo recuerda que detrás de cada compra existen también impactos sociales y ambientales, por lo que anima a la ciudadanía a reflexionar sobre sus hábitos de consumo y a afrontar las compras navideñas con información, planificación y sentido crítico, favoreciendo así una mejor protección de su economía familiar y un consumo más sostenible.