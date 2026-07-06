El INCOEX ofrece recomendaciones de protección al consumidor para un verano seguro, eficiente y responsable

El Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX), perteneciente a la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, ofrece una serie de recomendaciones clave para disfrutar del verano con responsabilidad poniendo el foco en la seguridad, la salud y los derechos de las personas consumidoras.

Entre las principales recomendaciones destaca la protección de la infancia en el uso de productos de ocio acuático, que deben cumplir la normativa, como verificar el marcado CE o la disponibilidad de las instrucciones en castellano. También se recomienda extremar precauciones con otros colectivos vulnerables como personas mayores o con discapacidad, optando por productos y servicios seguros y accesibles. Para todo ello, se recomienda consultar las redes de alerta de productos no conformes y comunicar posibles incidencia a las autoridades competentes.

En el ámbito del consumo, las rebajas de verano representan una oportunidad para el ahorro. Por ello, el INCOEX aconseja planificar las compras definiendo las necesidades reales, priorizar la calidad de los productos frente a impulsos y recordar que las garantías y devoluciones se mantienen durante los periodos de descuento.

Para ahorrar energía, se recomienda hacer un uso eficiente del aire acondicionado, manteniéndolo entre 23 y 25 grados, evitar el denominado 'consumo fantasma' y fomentar prácticas sostenibles como la ventilación natural.

En época estival aumentan los desplazamientos y la contratación de servicios turísticos. Por ello, y teniendo en cuenta que este año la inestabilidad en el suministro de combustible puede ocasionar cancelaciones o subidas de precios, se aconseja planificar con antelación, revisar las condiciones de contratación y seguir las comunicaciones oficiales, además de conocer los derechos de reembolso, reubicación o compensación en caso de incidencias.

En materia de salud, se insiste en el uso de fotoprotección con protección solar de, al menos, FPS 30 o superior en adultos y 50 en menores, así como gafas homologadas con protección ultravioleta, verificando que cumplen la normativa vigente y evitando falsificaciones a la hora de adquirirlas.

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia subraya que el verano es una oportunidad para disfrutar con seguridad y conciencia, fomentando hábitos responsables que protejan tanto la economía doméstica como el bienestar personal, avanzando hacia un modelo de consumo más sostenible y de calidad.