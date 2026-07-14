Una incidencia de climatización obliga a detener el Alvia Madrid-Extremadura este lunes

Una incidencia técnica en el sistema de climatización ha obligado a detener en Talavera de la Reina (Toledo) el tren Alvia que cubría el trayecto Madrid-Badajoz, por lo que Renfe ha habilitado servicios alternativos.

Fuentes de la compañía ferroviaria han informado de que cuando la climatización a bordo no está garantizada, Renfe prioriza el confort de los pasajeros y se gestionan medios alternativos.

El tren había partido a las 16,38 de la estación Chamartín-Clara Campoamor y tenía prevista la llegada a Badajoz a las 21,15 horas.

En este caso, los viajeros a estaciones cercanas a la Talavera de la Reina, como Oropesa, Navalmoral de la Mata y Monfragüe viajarán por carretera mientras que los pasajeros con origen o destino en el resto de estaciones, como Cáceres, Mérida y Badajoz, serán reubicados en otro servicio de Alvia.

Hace dos días, otro tren entre Madrid y Extremadura registró otra incidencia. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de Extremadura, Francisco José Ramírez, ya remarcó que esta comunidad autónoma "no pide privilegios. Exige un tren digno, seguro y fiable".

"Basta ya de incidencias, Basta ya de cientos de pasajeros afectados y basta ya de viajeros obligados a bajar del tren en mitad del recorrido", afirmó a través de su cuenta de X.