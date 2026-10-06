El IMEX pone en marcha un servicio de atención social especializada para mujeres víctimas de violencia de género

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) ha puesto en marcha el Servicio de Atención Social Especializada a mujeres víctimas de violencia de género, desarrollado en colaboración con los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, con el objetivo de garantizar un acompañamiento social especializado a las mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su municipio de residencia.

Durante la rueda de prensa este lunes en Mérida para presentar el servicio, la directora general del IMEX, Estefanía Rodríguez Silva, ha informado de que esta iniciativa nace tras detectar una necesidad específica en determinados municipios de Extremadura que, debido a su desvinculación de las mancomunidades que gestionan las Oficinas de Igualdad, no disponen actualmente de este recurso especializado de referencia.

En concreto, el programa dará cobertura a 14 localidades, cinco en la provincia de Cáceres y nueve en la provincia de Badajoz. En Cáceres se encuentran Navalmoral de la Mata, Malpartida de Plasencia, Coria, Moraleja y Cilleros. En Badajoz, siete de estas localidades pertenecen a la Zona de Barros - Santa Marta, Aceuchal, La Albuera, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Solana de los Barros y Villalba de los Barros -, a las que se suman Fregenal de la Sierra y Torremejía.

Estos municipios cuentan con los Servicios Sociales de Atención Social Básica y con Puntos de Atención Psicológica, pero hasta ahora no disponían de un recurso especializado de referencia para el acompañamiento social específico ante situaciones de violencia de género, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.