El yacimiento arqueológico de Huerta de Otero continúa ampliando el patrimonio romano de Mérida. La última campaña de excavaciones de la Escuela de Aprendizaje Laboral Barraeca V ha permitido documentar parte del peristilo de esta antigua vivienda señorial, donde han aparecido pinturas murales de gran calidad y en muy buen estado de conservación.

Las decoraciones incluyen representaciones de pavos reales, una rica variedad de aves, motivos naturales y escenas mitológicas. Unos hallazgos que se suman al conocido mosaico de Medusa y que permiten conocer mejor la riqueza de esta domus romana.

El arqueólogo responsable de los trabajos, Pepe Vargas, recuerda que el yacimiento cuenta con más de 5.000 metros cuadrados, pero que apenas se ha excavado un 15 por ciento de su superficie. La intervención de este año se ha centrado en retirar una zona de tierra que impedía conectar la estancia del mosaico de Medusa con el peristilo.

Los trabajos continuarán en enero con una nueva edición de la Escuela Barraeca, mientras que el Ayuntamiento mantiene su objetivo de convertir este espacio en un enclave visitable.

Además, el Consistorio ha organizado para este domingo, 22 de noviembre, a las doce del mediodía, una visita guiada bajo el título 'Paseo por la Domus en la Huerta de Otero'. Las inscripciones pueden realizarse desde hoy, martes, a través de un formulario disponible durante 24 horas en la web municipal. Si se supera el número de plazas, se realizará un sorteo público este jueves.