La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este lunes que la ejemplaridad, la capacidad de escuchar y la responsabilidad son tres principios esenciales para ejercer el liderazgo, tanto en el ámbito público como en el privado.

Así lo ha señalado durante el acto de apertura de la sexta edición del Curso de Liderazgo Público de la CEOE, celebrada en Madrid, donde ha estado acompañada por el presidente de la organización empresarial, Antonio Garamendi; la socia del Sector Público de EY España, Chus Escobar, y el director del curso, Iñaki Ortega.

Durante su intervención, Guardiola ha agradecido a la CEOE su apuesta por la formación y el aprendizaje constante, así como su disposición al diálogo con los poderes públicos y con el conjunto de la sociedad, que ha definido como una de las mejores "herencias" de la democracia.

La presidenta ha situado la ejemplaridad como fundamento del liderazgo público, y ha recordado que quienes ocupan cargos de dirección "enseñan más con sus actos que con sus palabras". "Los ciudadanos ven cómo nos comportamos, si cumplimos lo que anunciamos y cómo reaccionamos cuando las cosas salen mal", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que liderar exige cuestionar lo establecido, identificar aquello que no funciona y mantener una actitud permanente de mejora.

También ha reivindicado la evaluación de las decisiones y sus consecuencias, porque "las buenas intenciones no son una política pública", apunta en nota de prensa el Ejecutivo extremeño.

ESCUCHAR Y CONFIAR EN LOS EQUIPOS

La segunda reflexión de Guardiola se ha centrado en la escucha como herramienta imprescindible para dirigir cualquier organización. "Liderar no significa tener siempre la razón ni todas las respuestas. Significa crear las condiciones para que las mejores respuestas aparezcan", ha afirmado.

La presidenta ha defendido la necesidad de escuchar a los profesionales, a los expertos y también a quienes discrepan, porque las mejores ideas rara vez nacen en un despacho. Asimismo, ha reivindicado la honestidad y la capacidad de rectificar cuando es necesario, algo que, en su opinión, no resta autoridad, sino que la refuerza.

También ha destacado la importancia de dar autonomía a los equipos, delegar responsabilidades y reconocer el trabajo bien hecho. "Ningún gobierno es mejor que las personas que lo sostienen cada día", ha recordado.

LA COLABORACIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

La tercera convicción que ha expuesto la presidenta es que los ámbitos público y privado no compiten, sino que se complementan.

Guardiola ha señalado que las administraciones necesitan trabajar conjuntamente con empresas, autónomos, universidades y agentes sociales para afrontar los retos de la sociedad.

"Cuando lo público y lo privado se entienden, los proyectos salen adelante más rápido, se crea más empleo y los servicios llegan a más gente", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido una relación basada en el diálogo, la confianza y la cooperación, y ha subrayado que esta última se construye "con reglas claras, con decisiones coherentes y cumpliendo lo que se anuncia".

La presidenta ha concluido su intervención apelando a dos conceptos que resumen, a su juicio, el sentido del liderazgo: libertad y responsabilidad. Libertad para pensar, discrepar, emprender, equivocarse y volver a empezar; y responsabilidad para asumir que las decisiones de quienes dirigen organizaciones tienen consecuencias que van mucho más allá de sus propios cargos, ha explicado.

Cabe destacar que la presidenta de la Junta de Extremadura, así como el presidente de la CEOE, han tenido unas palabras de recuerdo para Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, fallecida recientemente en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), a quien Guardiola ha puesto como "ejemplo de talante, capacidad de diálogo" y "compromiso" con el entendimiento entre instituciones y agentes sociales.