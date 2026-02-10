Hoy regresan las alertas amarillas al norte cacereño, comienzan a evaluarse los daños del tren de borrascas en la región

ALERTA AMARILLA NORTE CACEREÑO

Este martes el norte de la provincia de Cáceres activará de nuevo la alerta amarilla por lluvias, que podrá dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas. Estará en aviso desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Mañana volverá a activarse de nuevo en el norte cacereño.

EMBALSES Y CAUDALES

Respecto a la situación hidrológica, solo la estación de aforo del río Alagón en Coria se mantiene por encima del umbral aviso rojo en la provincia de Cáceres. Mientras 11 presas de la cuenca en la provincia de Cáceres se encuentran desembalsando agua, entre ellas la presa de Valdeobispo con nivel de aviso rojo, y las diez restantes, con aviso amarillo.

Por su parte, el embalse de La Serena, el de mayor capacidad de España y el tercero más grande de Europa, abría sus cuatro compuertas de la presa a las 12,00 horas de ayer lunes, 9 de febrero, con un caudal de unos de 180 m3/segundo. La Serena, se encuentra actualmente al 92,6% de su capacidad, llevaba 12 años sin desembalsar, lo ha hecho 4 veces en su historia. Además, este lunes el número de estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo en la cuenca del Guadiana son doce y hay 23 presas que se encuentran aliviando agua.

EVACUACIONES

En cuanto a las evacuaciones, regresaban la mayoría de personas que tuvieron que desalojar sus viviendas en distintos puntos de la región. Se mantiene la evacuación de un centenar de vecinos de Burguillos del Cerro por el riesgo de desprendimientos en la ladera del castillo

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Y bajo este contexto de paulatina recuperación de la normalidad, es momento para hacer balance de los cuantiosos daños que han causado los trenes de borrascas que han pasado por Extremadura. En este sentido, la Diputación de Badajoz se encuentra en estos momentos realizando una evaluación técnica de los daños para determinar su alcance real, priorizar las intervenciones más urgentes y repararlos a la mayor brevedad posible.

El temporal también ha provocado derrumbes o colapsos de viviendas que presentan un grave deterioro estructural y, ante ello, los ayuntamientos deben afrontar situaciones de emergencia debido al riesgo directo para las viviendas colindantes, la vía pública o la seguridad de las personas y bienes.

Es por ello por lo que la Diputación de Badajoz, a través del Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística, Restaura, está prestando apoyo directo e inmediato a los municipios afectados, a través de los técnicos para dar respuesta al problema, bien con la declaración de ruina inminente de inmuebles que presentan peligro estructural, facilitando estabilización de elementos constructivos o el derribo de aquellas partes que puedan colapsar.

RESTAURA ya está interviniendo en los municipios de Barcarrota, Táliga, Alange, Cabeza del Buey, Salvaleón y Alconchel, entre otros, y, durante los próximos días, el consorcio informará de forma más detallada de los trabajos a realizar tras evaluar los daños.

La presidenta de la Diputación de Badajoz seguirá realizando visitas a los municipios afectados durante esta semana y hoy martes se trasladará a varios municipios de la zona de Vegas Altas y La Serena.

Mientras, El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, visitaba ayer las zonas y vecinos afectados durante las últimas semanas por los temporales y anunciaba que hoy martes se hará la petición para que se declare la ciudad de Badajoz como gravemente afectada como ya pasó con Efraín hace dos años.