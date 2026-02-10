Guardiola será propuesta este martes para el debate de investidura el 3 de marzo sin acuerdo previo con Vox

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro mantendrá hoy la última reunión de la Ronda con los Grupos Parlamentarios, lo hará con el Grupo Popular y su presidenta María Guardiola, que hoy, aún sin los apoyos necesarios, será propuesta por Naharro para un debate de investidura, que previsiblemente celebrará su primera votación el 3 de marzo, momento en el que comenzará a correr el reloj de 2 meses para o que haya investidura o haya repetición electoral.

Ayer Guardiola, en Madrid tras la Junta Nacional de su partido para analizar los resultados del pasado domingo en las elecciones aragonesas, advertía de que se viven "tiempos raros, distintos, con polarización y con mucho ruido" en política, y ha reclamado a Vox que aclare si quiere "remangarse y ponerse a trabajar" para facilitar la formación de gobiernos autonómicos.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que veía reforzada su estrategia del inmovilismo tras los resultados aragoneses en donde su formación duplicaba representación, afirmaba que Vox podrá llegar a un acuerdo con el PP en Extremadura, y ya se verá la "fórmula", si tiene "la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político", algo que en estos momentos, asegura, no hay en las negociaciones para el Gobierno extremeño.

Mientras, el portavoz parlamentario de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, en un Mensaje en Redes Sociales, subrayaba ayer que la negociación con VOX no implicará renuncias en lo esencial: “A ver si se entiende: NO vamos a dar ni un solo paso atrás.” Aseveraba Fernández.

Y a expensas de esas negociaciones, ahora encalladas, para la formación de un gobierno de coalición, la oposición de PSOE y Unidas por Extremadura, piden que se desatasque la situación y se acabe con la parálisis de la región y que no se espere para ello a la nueva cita con las urnas autonómicas que sería el 15 de marzo en Castilla y León.