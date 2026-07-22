El Gobierno prohibirá fumar y vapear en terrazas, el sector tabaquero crítico con el anteproyecto de ley del tabaco

Este martes el Consejo de Ministros informaba sobre el texto del Proyecto de ley del tabaco, en donde se recoge que no se podrá fumar ni en terrazas de hostelería ni en espacios abiertos como playas y piscinas, Así, el humo de los cigarrillos y el de todos sus productos derivados, como los vapers quedará prohibido por ley en espacios al aire libre donde se imponga una mínima convivencia entre ciudadanos.

Al respecto. En reacciones: La Mesa del Tabaco se ha mostrado crítica con la propuesta y ha lamentado la prohibición general de fumar en las terrazas, una "excepción en Europa", que solo ha sido adoptada por Suecia y que por ejemplo, indican, rechazó Francia en mayo de 2025.

En este mismo tenor, la organización interprofesional del tabaco de España (Oitab) ha criticado que el Gobierno no haya consultado "suficientemente" al sector ni se hayan valorado "adecuadamente" las consecuencias del anteproyecto de la ley.

Mientras, desde Asaja Extremadura, se tachaba de "un ataque en toda regla" a los agricultores extremeños productores de tabaco el proyecto de ley, apuntándose que la "única intención", es lanzar "una cortina de humo" para "tapar la incapacidad" de la ministra de Sanidad para llegar a un acuerdo con los médicos para fijar su estatuto marco. Recordar que Extremadura produce más del 95% del tabaco en rama del País, y Asaja asegura que más de 20.000 familias se verán afectadas ya que las dos comarcas tabaqueras "desaparecerán".