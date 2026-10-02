El Gobierno moviliza 1.174 millones en ayudas extraordinarias para el sector agroalimentario por la guerra de Irán

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha reivindicado el compromiso del Gobierno de España con el sector agrario y el mundo rural, que se refleja en los 1.174 millones de euros movilizados en ayudas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

En este sentido, en su intervención en la inauguración de la Feria Internacional Ganadera y 573 de San Miguel de Zafra (Badajoz), Begoña García ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo decreto, el tercero desde el mes de marzo, que prorroga las medidas de apoyo frente a la crisis inflacionista ligada a este conflicto.

El nuevo decreto cuenta con un presupuesto de 52 millones de euros en ayudas al gasóleo de uso agrícola y pesquero, que se suman a los 107 millones de euros aprobados con anterioridad para compensar el encarecimiento del combustible, indica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en nota de prensa.

En comparación con otros países europeos, Francia ha destinado 259 millones de euros; Italia, 110 millones, y Portugal, 20 millones, frente a los recursos destinados por España. "Hemos movilizado casi tres veces más recursos que nuestros vecinos europeos juntos", ha afirmado la secretaria de Estado.

73 MILLONES PARA REPARAR LOS DAÑOS DEL TREN DE BORRASCAS

En el caso de Extremadura, ha señalado que se han realizado 284 memorias para determinar las actuaciones necesarias para reparar los daños ocasionados por el tren de las borrascas de principios de año.

Ahora, el siguiente paso es pasar de "la valoración a la ejecución", para lo cual se han realizado dos encargos a la empresa pública TRAGSA, por un importe de 73 millones de euros, destinados a reparar caminos rurales e infraestructuras de riego de las comunidades de regantes.

Estas actuaciones permitirán "recuperar infraestructuras esenciales para la actividad agraria, facilitar el acceso de los ganaderos y agricultores a sus explotaciones y favorecer el transporte de sus productos a los mercados españoles, europeos e internacionales".