El Gobierno destina 50 millones a contratar parados para reconstruir las zonas del temporal en Andalucía y Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una inversión de 50 millones de euros para financiar la contratación de personas desempleadas en las labores de reconstrucción de los municipios afectados por los temporales registrados en Andalucía y Extremadura a finales de 2025 y principios de 2026.

Este Real Decreto, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a conceder de forma directa subvenciones a las corporaciones locales para sufragar la contratación de personas desempleadas que realicen trabajos de reparación de infraestructuras y recuperación de servicios dañados por los fenómenos meteorológicos adversos.

Con esta medida, el Ejecutivo pretende contribuir a la recuperación de las zonas damnificadas y a la normalización de la actividad socioeconómica de los municipios afectados.

El Gobierno estima que alrededor de 13.000 personas demandantes de empleo podrán beneficiarse de este nuevo plan, tomando como referencia la participación registrada en anteriores programas de empleo.

En concreto, el plan desarrollado en Extremadura en 2024 contó con unas 2.800 personas participantes, mientras que en Andalucía la cifra ascendió a alrededor de 10.200.