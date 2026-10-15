Fundación Solidaridad Carrefour entrega a Cruz Roja 9.300 euros en material escolar para menores vulnerables en Badajoz

Fundación Solidaridad Carrefour ha entregado a Cruz Roja 9.374 euros en material escolar a favor de la infancia en riesgo social de Badajoz.

La dotación forma parte de los 297.482 euros en material escolar que dicha fundación ha concedido a nivel nacional para ayudar a cubrir las necesidades de más de 10.000 menores en situación de vulnerabilidad social en España.

Esta acción se sitúa en el marco de la campaña 'Vuelta al Cole Solidaria', que arrancó con la donación directa de 100.000 euros en material escolar a fin de cubrir las necesidades de miles de menores en situación de emergencia social al inicio del curso escolar.

La iniciativa, promovida por Fundación Solidaridad Carrefour a favor de Cruz Roja Española, tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que supone el inicio del nuevo curso para miles de familias en riesgo social y contribuir a alcanzar una educación "inclusiva y de calidad" en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 (Educación de Calidad). También para ayudar a "empoderar" a niños y jóvenes en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar.

Desde su nacimiento, la iniciativa ha dado como fruto la entrega a Cruz Roja Española de más de 8,2 millones de euros en material escolar en beneficio de miles de familias en situación de emergencia social.

La 'Vuelta al Cole Solidaria 2026' se celebró durante el mes de septiembre en prácticamente la totalidad de Hipermercados Carrefour de toda España y contó con la colaboración de más de 4.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española, apoyados por el voluntariado de Fundación Solidaridad Carrefour (siendo las Asambleas Locales de Cruz Roja las encargadas de distribuir dichos recursos entre las familias beneficiarias de todo el territorio nacional).