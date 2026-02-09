Finalizadas las mejoras en el abastecimiento de agua en Pozuelo de Zarzón, con una inversión de más de 570.000 euros

La Junta de Extremadura ha concluido las obras de mejora del sistema de abastecimiento de agua en la localidad cacereña de Pozuelo de Zarzón, donde han sido invertidos 571.529,35 euros, cofinanciados con fondos FEDER del Programa Operativo 2021-2027.

Las mismas, que comenzaron en enero de 2025 y finalizaron en diciembre del mismo año, según ha informado la Junta en nota de prensa este domingo, han incluido la construcción de un nuevo depósito elevado de regulación de 50 metros cúbicos de capacidad y 19,5 metros de altura y el acondicionamiento del existente.

A su vez, se ha procedido a la instalación de un sistema de impulsión con tres bombas, una caseta de dosificación de cloro, y una instalación eléctrica y fotovoltaica de apoyo energético.

También se ha ejecutado el cerramiento y urbanización de la parcela, así como todas las conexiones y elementos auxiliares necesarios para la adecuada actividad del sistema.

Tras comprobar el correcto funcionamiento de la infraestructura, la obra pasa a manos del Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón, que asume su explotación y mantenimiento como entidad beneficiaria.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable de Extremadura, aprobado en enero de 2024, que pone de relieve el compromiso de la Junta con la mejora de las infraestructuras hidráulicas y la eficiencia energética en el abastecimiento de agua en el medio rural.