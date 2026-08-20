La Fiestas del Melón de Los Guadalperales repartirán 700 kilos de esta fruta y 1.500 raciones de paella

Las Fiestas del Melón 2026 de Los Guadalperales celebra del 24 y el 30 de agosto 40 años de celebraciones para poner en valor la identidad del municipio, su tradición agrícola y el dinamismo de su tejido social.

La presentación de esta nueva edición ha tenido lugar en la Diputación de Badajoz con la presencia de la diputada provincial María José Benavides, la alcaldesa de Los Guadalperales, María Chaparro, y el representante de las asociaciones locales Daniel López, quienes han destacado la importancia de mantener vivas estas fiestas culturales como punto de encuentro y motor económico estival.

Durante su intervención, Benavides ha resaltado el valor intrínseco de unas celebraciones que trascienden el mero entretenimiento para convertirse en escaparate del esfuerzo de la agricultura local y para "promocionar y poner en valor la altísima calidad tanto del melón como del resto de productos del campo, símbolos de identidad, sabor y excelencia agrícola".

Por su parte, Chaparro ha puesto en valor el melón de Los Guadalperales, del que se reparten más de 700 kilos durante todas las fiestas, cultivados en el municipio por agricultores locales. La regidora guadalperaleña, además, ha destacado "la implicación de todo el pueblo en la preparación de las fiestas", que tienen "una programación de lo más variada" para que todo el mundo tenga su día.

Daniel López, representante de las asociaciones locales, ha señalado que el sábado 29 de agosto es el día grande, en el que "se reparten más de 1.500 raciones de paella".

Previamente a la semana de fiestas se está celebrando el Verano Cultural, con diferentes actividades educativas, deportivas y de ocio que están sirviendo para amenizar la espera hasta el lunes 24, día dedicado a los más jóvenes, con una cena infantil como principal actividad.

El martes 25 las protagonistas serán las mujeres, con una marcha, un desayuno saludable y actividades deportivas, mientras que el miércoles 26 estará dedicado a los mayores, con actividades de socialización. El jueves 27 tendrá lugar la Convivencia de Peñas, en la que participarán 24 agrupaciones compuestas por más de 500 integrantes.

El viernes 28 será el turno del encierro tradicional de vaquillas y la capea popular, que serán la antesala del día grande de las Fiestas del Melón 2026, donde se cocinarán más de 1.500 raciones de paella, antes de pasar al postre, donde se degustarán más de 100 kilos de melón de Los Guadalperales.

El domingo 30 de agosto finalizará esta cuadragésima edición con la tradicional degustación de caldereta y las migas con melón. Además, estos días estarán amenizados por diferentes actividades deportivas, lúdicas, acuáticas y musicales.

Por su parte, María José Benavides ha remarcado que la Diputación Provincial de Badajoz tiene entre sus principales objetivos estratégicos la lucha contra el reto demográfico, una realidad que la institución provincial trata de manera "muy especial" para ofrecer a sus vecinos y vecinas "servicios que les permitan vivir sin discriminación alguna, con las mismas garantías y en plena igualdad de condiciones respecto a quienes residen en municipios de gran tamaño".

En este sentido, la institución ha puesto en marcha el pasado mes de julio una iniciativa pionera en Extremadura destinada a las entidades locales menores de la provincia a través de un plan de inversiones dotado con 1.125.000 euros destinado a la mejora de infraestructuras públicas, equipamientos comunitarios y servicios esenciales de proximidad en estos 15 núcleos de población.

Los Guadalperales, además, ha inaugurado este mismo verano su piscina municipal, una infraestructura ejecutada con una aportación de más de medio millón de euros por parte de la Diputación de Badajoz dotando al municipio de unas instalaciones completamente modernizadas para el disfrute de vecinos, vecinas y visitantes tras una década cerradas.