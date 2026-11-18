Los municipios pacenses de Tamurejo y Siruela se unirán el próximo sábado, 21 de noviembre, de la mano de la XV Fiesta de la Trasterminancia, una cita turística, cultural y etnográfica que cada año congrega a unos 900 participantes en torno a la Cañada Real de las Merinas en su tramo de la senda de Las Urracas y a más de un millar de cabezas de ganado entre ovejas merinas, carneros, mansos o perros.

En concreto, arrancará a primera hora de la mañana con el traslado en autobuses gratuitos hasta Tamurejo, donde los asistentes disfrutarán de un desayuno tradicional a base de dulces típicos de la localidad amenizado por la Asociación Folklórica 'Aldaba' de Siruela.

A continuación, será el turno de una ruta senderista de 9,5 kilómetros por la Cañada Real de las Merinas, tramo de la Cañada Real Segoviana y perteneciente a la Red de Senderos Homologados en la cañada de Las Urracas, guiado de un rebaño de unas mil cabezas de ovejas merinas a través de un paraje adehesado de gran valor ecológico, cruzando la margen izquierda del río Siruela y sus humedales.

La comitiva culminará su recorrido en la Plaza de España de Siruela ante el ganado y finalizará en el Recinto Ferial, donde se celebrará una comida pastoril con migas extremeñas, vino de la tierra y una actuación musical final.