El Festival de Músicos en Movimiento recala en cinco poblaciones pacenses especialmente dedicado a Gene García

El Festival Itinerante de Músicos en Movimiento 2026 que impulsa la Diputación de Badajoz, recalará este año en cinco poblaciones de la provincia entre los meses de julio y septiembre, con un total de 15 propuestas entre artistas y grupos con una especial vinculación con la provincia, y de los que la mayoría actúa por primera vez en este ciclo especialmente dedicado al músico pacense Gene García.

Así, la primera cita es el 25 de julio en Cabeza del Buey con Regalajales y The B-Siders, y la segunda el 1 de agosto en Talavera la Real con Libru Mágicu, Serpentina, Estanco72 y la Iberian Big Band, mientras que la tercera será el 22 de agosto en San Vicente de Alcántara con Pacombo Latino, Supertennis y The Presbicious.

El festival continúa el 7 de septiembre en Valverde de Leganés con Maritune, Ismael González y Electric, y concluye el 12 de septiembre en Almendralejo con Asina Önde, Sergio Cepeda y The Lucky Mirrors.

Todos los festivales darán comienzo a partir de las 22,00 horas con entrada gratuita y se celebran en espacios emblemáticos de cada localidad, con el objetivo de acercar la cultura al territorio y promocionar el talento local, así como los propios municipios y que repercuta igualmente a nivel económico o turístico.

El diputado provincial Manuel Gómez, acompañado del concejal de Cultura, Formación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valverde de Leganés, Guillermo Casquero; el coordinador del programa, Óscar Elías, y el miembro de Regajales David Álvarez, han presentado este lunes en Badajoz esta nueva edición especialmente dedicada al músico pacense recientemente fallecido Gene García, miembro de la organización e implicado en su desarrollo en sus primeros años.

Manuel Gómez ha señalado que se trata de uno de los proyectos más importantes del Área de Identidad Cultural y ha recordado que se puso en marcha en un momento en el que músicos de todo tipo de género no solían contar con una oportunidad de demostrar su talento en la provincia, ante lo que ha destacado que este año alcanza su undécima edición y la "firme apuesta" de la diputación por democratizar el acceso a la cultura y garantizar que los vecinos de cualquier municipio puedan disfrutar de propuestas musicales "de calidad".

Asimismo, ha subrayado, iniciativas como este festival contribuyen también a fortalecer el tejido cultural y creativo de Extremadura, generando espacios donde el talento local encuentra visibilidad y oportunidades de crecimiento.