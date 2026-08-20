El Festival Internacional Folk de Plasencia arranca este jueves con Collado Project, Acetre y El Nido

El XXX Festival Internacional Folk de Plasencia arranca este jueves con Collado Project, Acetre y El Nido y se prolongará hasta el próximo sábado, 22 de agosto, en una cita imprescindible del circuito del folk nacional que cada agosto convierte a la ciudad del Jerte en referente de la música de raíz.

Todos los conciertos se celebrarán en Torre de Lucía a partir de las 21,30 horas, con entrada gratuita. El programa comenzará con Collado Project, formación encargada de inaugurar el festival y considerada una de las "más originales del panorama actual de la música de raíz".

El grupo, nacido en 2021 por iniciativa del músico manchego Javi Collado, reúne a ocho intérpretes procedentes de distintos puntos de la península Ibérica con "una amplia trayectoria en el folk, pero también en el jazz, el rock, la música clásica, la música antigua o la electrónica", según ha explicado la organización en nota de prensa.

Además, todos ellos están unidos por "una misma pasión: mantener vivo el folclore y acercarlo al público desde una mirada contemporánea", a través de instrumentos populares como panderetas, bombos, cucharas, gaitas, mandolinas o jaranas, para crear "un espectáculo fresco y lleno de energía, en el que la emoción y la fiesta conviven con la riqueza sonora de las músicas tradicionales".

Posteriormente, será el turno de Acetre, una de las formaciones "más emblemáticas del folk español", que nació en Olivenza en 1976 y actualmente es "un auténtico referente en la recuperación y difusión del patrimonio musical de Extremadura y de la Raya luso-extremeña".

En este sentido, el grupo presentará 'Cantos veniales', su nuevo trabajo discográfico y el duodécimo de su carrera, "un álbum que profundiza en el conocimiento de la música tradicional para reinterpretarla e incluso transgredirla con nuevas sonoridades", según ha señalado la organización.

Al repertorio popular extremeño y portugués se unen en este trabajo ecos de las orquestinas de los cafés de los años 30 y 40, así como de las romerías y verbenas populares de las décadas de los 60 y 70, en "una celebración de la tradición como patrimonio vivo, abierto a la creatividad y en continua evolución".

La noche se cerrará con El Nido, formación de Burgos que se ha convertido en "una de las propuestas más innovadoras del nuevo folk español".

"Un quinteto que parte de las melodías, ritmos e instrumentos tradicionales de Castilla y León para construir un lenguaje propio en el que la música de raíz dialoga con la sensibilidad y las sonoridades del siglo XXI", según ha subrayado la organización en nota de prensa.

Además, será un repertorio en el que convivirán jotas, ajechaos, charros y cantos populares con una instrumentación singular, en la que incluso objetos cotidianos encuentran "una nueva vida como instrumentos de percusión".

Con todo ello, El Nido presentará 'La Constancia', su segundo trabajo discográfico, que ofrece "una visión contemporánea del folclore castellano", sin perder la esencia festiva, cercana y emocional que caracteriza su música.