El Festival Internacional de Cine Periferias amplía su programación a julio con actividades en localidades de la Raya

El XIV Festival Internacional de Cine(ma) Periferias que se celebrará del 7 al 15 de agosto en las localidades de Marvão y Valencia de Alcántara, ha ampliado este año su programación con una serie de actividades previas en municipios de la Raya hispanolusa.

La programación de este festival Periferias se ha presentado en la Casa do Comum de Lisboa este pasado miércoles por parte de la directora del certamen, Paula Duque; el periodista y crítico de cine portugués Rui Tendinha, además de expertos del sector audiovisual y cinematográfico, y representantes y autoridades de España y Portugal.

Durante la presentación, la directora del Festival de Cine Periferias, Paula Duque, ha destacado que este certamen tiene como objetivo "conectar el cine con el territorio, acercando la cultura cinematográfica a las comunidades rurales y convirtiendo el patrimonio histórico y cultural de la frontera entre el Alentejo y Extremadura en un gran escenario al aire libre, donde cada proyección se transforma en una experiencia única".

En este sentido, Duque ha resaltado que Periferias se define por "su compromiso con los entornos rurales, acercando la magia del séptimo arte a zonas que tradicionalmente han estado al margen de los grandes circuitos de exhibición".

Además, la directora del Festival ha anunciado que el Ministerio de Cultura de España ha seleccionado a Periferias para desarrollar una de las acciones del programa 'Foro Expandido', que impulsa proyectos innovadores de dinamización cultural en el medio rural.

En este contexto, esta nueva edición del festival celebrará el IV Encuentro de Gestores y Gestoras Culturales del Tajo Internacional, un espacio de formación, intercambio de experiencias y trabajo en red orientado a "fortalecer la cooperación cultural transfronteriza y a fomentar nuevas alianzas entre agentes culturales".

ESPACIO DE ENCUENTRO

Además, el XIV Festival Periferias reunirá una "cuidada selección" de largometrajes de ficción, documentales y obras de animación procedentes de distintos países, que consolida el certamen como "un espacio de encuentro e intercambio cultural entre los territorios de la Raya hispano-portuguesa", señala la organización en nota de prensa.

La programación se completa con propuestas dirigidas al público infantil y actividades que reivindican el cine como herramienta para promover la justicia, la integridad y la ética social.

Como antesala del festival, cuya programación oficial arrancará el 7 de agosto, Periferias celebrará durante el mes de julio un programa de extensiones en las localidades de Alconchel, Arronches, Cáceres y Portalegre.

Así, la localidad portuguesa de Arronches inaugurará la primera extensión de esta edición del Festival de Cine Periferias, de tal forma que este viernes, 4 de julio, se celebrará el proyecto educativo del certamen 'El Cine Somos Nosotros', que incorpora este año un cine hinchable itinerante destinado al público infantil.

A través de una selección internacional de cortometrajes de animación centrados en los derechos humanos, el medio ambiente y las artes, la iniciativa busca fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje a través del lenguaje cinematográfico.

Ese mismo día, el Convento de Nossa Senhora da Luz ofrecerá una exposición de arte contemporáneo dedicada a artistas portugueses emergentes, organizada en colaboración con el Festival de Arronches, reforzando así el diálogo entre distintas disciplinas artísticas.

La jornada culminará con la proyección al aire libre de la película 'Una Quinta Portuguesa¡, de la directora Avelina Prat, una coproducción luso-española que aborda cuestiones como la identidad, la memoria y la reconstrucción personal, y que podrá verse en la aldea de Marco.

Ya el sábado 5 de julio se celebrará una nueva sesión de 'El Cine Somos Nosotros', que ofrecerá una programación de cortometrajes internacionales para niños en un cine hinchable al aire libre.

EXTENSIONES

Las extensiones del festival continuarán el 17 de julio en el Centro de Artes del Espectáculo de Portalegre (CAEP) con la proyección de 'Romería', la última película de Carla Simón, y la jornada se completará con el concierto 'La Mujer Pájaro', de la artista Tamara Agudo.

Al día siguiente, el 18 de julio, se proyectará en el mismo lugar 'Las Estaciones', de la directora Maureen Fazendeiro.

La programación continuará el 25 de julio en la localidad pacense de Alconchel, en pleno entorno del Parque Natural de Alqueva, con la proyección al aire libre de la película de animación 'Arco', del director francés Ugo Bienvenu.

La velada se completará con el I Recorrido Nocturno de Observación Astronómica 'Buenas Noches, Miraflores', una propuesta que "une cine, naturaleza y divulgación científica en un entorno de excepcional valor paisajístico", señala la organización.

Cabe destacar que las extensiones previas al festival concluirán el 30 de julio en la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres, con la proyección de 'Iván & Hadoum', dirigida por Ian de la Rosa, antes del inicio de la programación oficial de la XIV Festival Internacional de Cine(ma) Periferias, que se celebrará del 7 al 15 de agosto en Marvão y Valencia de Alcántara.