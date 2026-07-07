El Festival Ibérico de Cine reúne a dos destacados compositores de bandas sonoras como Roque Baños y Pablo Cervantes

La música es uno de los grandes ejes de la programación del 32º Festival Ibérico de Cine, que los próximos 8 y 9 de julio reunirá a dos de los compositores más destacados del audiovisual español como Roque Baños y Pablo Cervantes.

A través de dos propuestas diferentes, el festival vuelve a reivindicar la banda sonora como una disciplina artística "imprescindible" para entender el cine y, en concreto, la primera cita tendrá lugar el miércoles 8, a las 20,00 horas, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Bajo el título 'El silencio entre fotogramas', el compositor sevillano Pablo Cervantes ofrecerá un recital de cámara acompañado por la pianista Beatriz González, la violonchelista Georgina Sánchez y el clarinetista Alfonso Pineda.

Lejos del formato habitual de concierto, Cervantes propondrá un encuentro en el que compartirá con el público cómo nace una banda sonora y de qué manera una emoción, una imagen o una escena terminan convirtiéndose en música, en un recorrido por el proceso creativo de uno de los compositores más reconocidos del cine español contemporáneo, autor de más de 40 bandas sonoras para cine y televisión.

El recital incluirá obras de películas como 'Rita', 'Tras el verano', 'Tiovivo c. 1950', 'Ninette', Y'ou're the One' o 'La Condesa Rebelde', interpretadas en una adaptación especialmente concebida para un formato de piano, violonchelo y clarinete.

La trayectoria de Pablo Cervantes está estrechamente ligada al cine de directores como José Luis Garci, Paz Vega, Antonio Giménez Rico, Patricia Ferreira o Antonio Cuadri, además de haber compuesto la música de numerosas series de televisión como 'Olmos y Robles', 'El Chiringuito de Pepe', 'Operación Barrio Inglés' o 'Ángela'.

ROQUE BAÑOS Y LA ORQUESTA DE EXTREMADURA

La segunda gran cita musical llegará el jueves 9, a las 20,00 horas, en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, donde la Orquesta de Extremadura, dirigida por Roberto Forés, ofrecerá el concierto 'Música para mirar', dedicado íntegramente a la obra de Roque Baños, uno de los compositores españoles con mayor proyección internacional.

Con el apoyo de Fundación Caja Badajoz, el concierto realizará un recorrido por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del compositor murciano, autor de la música de películas como 'La comunidad', 'Las 13 rosas', 'Los dos lados de la cama', 'Carreteras secundarias', 'Padre no hay más que uno', 'A todo tren', 'The Commuter' o 'Los crímenes de Oxford'.

El programa incluirá además el estreno mundial en concierto de una de las partituras compuestas por Roque Baños para la película 'Torrente, presidente', un estreno absoluto que convertirá la cita en uno de los momentos más singulares de esta edición del festival, según indica en nota de prensa este certamen ibérico.

Con una carrera que supera el centenar de bandas sonoras y 13 nominaciones a los Premios Goya -de los que ha obtenido tres galardones-, Roque Baños se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música cinematográfica europea, colaborando tanto con directores españoles como Santiago Segura, Álex de la Iglesia o Alejandro Amenábar, como con cineastas internacionales de la talla de Ron Howard, Terry Gilliam, Sam Raimi o Fede Álvarez.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 12 euros, con tarifa reducida de 9 euros para abonados del Festival Ibérico de Cine y de la Orquesta de Extremadura. Pueden adquirirse a través de la taquilla online de la OEx y en el Palacio de Congresos.

Con estas dos propuestas, el Festival Ibérico de Cine amplía su programación más allá de las proyecciones para ofrecer al público una mirada complementaria al proceso de creación cinematográfica.

Ambas se enmarcan en un festival que arranca este lunes, día 6, con la primera sesión oficial de cortometrajes, a partir de las 22,30 horas en Badajoz (Teatro López de Ayala), Olivenza (Plaza del Castillo) y San Vicente de Alcántara (Cine Centro) y la competición con las primeras obras a concurso. La entrada en la capital pacense tiene un precio de 2 euros, el abono del 32º FIC es de 6 euros y en los pueblos es gratuito.

De cara a este martes 7, a las 10,00 horas será el turno del Festival dos Miúdos en Badajoz, Elvas, Olivenza, San Vicente, Don Benito, Campo Maior y Elvas, con una sesión de cine especialmente dirigida a niños que se convierten en jurado y votan su corto favorito.