El XX Festival Escénicas de Guareña ofrecerá seis propuestas teatrales y de danza del 16 al 26 de julio bajo el patrocinio de la Diputación de Badajoz.

Este evento es "fruto directo" de la trayectoria de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, un proyecto pionero en la utilización de las artes escénicas como instrumento de integración para personas con y sin discapacidad.

La escuela reúne actualmente alrededor de 150 alumnos y alumnas de todas las edades, distribuidos en diez grupos de teatro amateur, y cuenta con diferentes reconocimientos nacionales y autonómicos.

De ese trabajo continuado nació un festival concebido inicialmente para mostrar las creaciones de sus grupos y facilitar el intercambio de experiencias con compañías profesionales.

Con el paso de las ediciones, aquel espacio de encuentro ha crecido hasta convertirse en una de las citas culturales de referencia de los veranos de Guareña y que mantiene como seña de identidad la relación entre quienes "comienzan a descubrir el escenario y quienes han hecho de las artes escénicas su profesión".

La programación comenzará este jueves, día 16, con 'El sueño', una propuesta del grupo Rincón de la Emoción de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, dirigida y creada por Juan Antonio Mancha y Eva Romero.

Así, la participación de la escuela en la apertura vuelve a subrayar el origen local y formativo del festival, ha destacado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

El viernes 17 será el turno de Spasmo Teatro con 'Bichitos', un espectáculo de humor para toda la familia dirigido por Ángel Calvente, con el que el festival incorpora una propuesta especialmente pensada para acercar las artes escénicas al público infantil y familiar.

El domingo, 19 de julio, llegará 'El murciélago de Wuhan', de Mariscal Producciones y Fuensanta Blanco, una creación con dirección y dramaturgia de Pedro Luis López Bellot que amplía los formatos y registros presentes en esta vigésima edición.

La segunda semana comenzará el jueves 23 con 'Y fuimos héroes', de Karlik Danza-Teatro y La Nave del Duende. La obra, dirigida por Cristina D. Silveira, incorpora el lenguaje del movimiento y la danza contemporánea a una programación que pretende superar las fronteras del teatro convencional.

El viernes 24, Verbo Producciones representará 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', de Calderón de la Barca, en una versión dirigida por Fernando Ramos. El montaje permitirá acercar al público uno de los grandes textos del teatro clásico español desde una lectura actual.

El festival se clausurará el domingo, 26 de julio, con la comedia 'Pijama para seis', de Marc Camoletti, presentada por Descalzos Producciones y Carmen Ávila, con un reparto integrado por Amalia Vargas, Galino Díez, Isabel Gaudí, Sabrina Praga y Jesús Gutiérrez.

La vigésima edición presenta un formato enriquecido que amplía la diversidad de géneros, estilos, estructuras y lenguajes escénicos. La combinación de teatro amateur y profesional, comedia, creación contemporánea, danza-teatro, propuestas familiares y textos clásicos permitirá llegar a públicos de distintas edades y sensibilidades.

El festival mantiene, además, su vocación formativa mediante talleres y actividades paralelas, reforzando el intercambio de conocimientos entre los grupos de la Escuela Municipal de Teatro y los profesionales participantes.

"Esta ampliación de contenidos no modifica la esencia artesanal y cercana que ha caracterizado a Escénicas desde su nacimiento. Por el contrario, la edición del vigésimo aniversario profundiza en la voluntad de construir un festival socialmente comprometido, inclusivo y defensor de los derechos, las libertades y los valores democráticos", ha puesto en valor la Diputación de Badajoz.