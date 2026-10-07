La Feria de Zafra cierra con las "expectativas cumplidas" y la mirada puesta en su plan de transformación estratégica

La Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) ha cerrado esta edición con las "expectativas cumplidas", un balance positivo en sus ámbitos ganadero, profesional y comercial y la mirada puesta en su plan de transformación estratégica.

Así lo han destacado el alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial, Juan Carlos Fernández, y el Comisario de Ferias, Santiago Malpica, este martes en la rueda de prensa de balance.

El certamen ha contado con unas 2.000 cabezas de ganado y más de 330 expositores comerciales, además de un amplio programa de concursos, jornadas técnicas, subastas, degustaciones y otras actividades dirigidas a todo tipo de público.

De este modo, Juan Carlos Fernández ha subrayado la trayectoria histórica de una feria que sigue concitando un "gran interés a nivel nacional e internacional" en una edición en la que se han conmemorado los 60 años de la primera Feria Regional del Campo Extremeño.

En su valoración, ha señalado las "buenas perspectivas" que le han traslado los profesionales y ganaderos durante estos días. En este sentido, ha considerado que, pese a que la meteorología ha podido reducir la afluencia general de público en algunos momentos, la actividad comercial y profesional se ha desarrollado "con normalidad".

En cuanto a las actividades profesionales y lúdicas, ha valorado su desarrollo, además de destacar igualmente el ambiente registrado durante la inauguración y la posterior visita de la presidenta de la Junta de Extremadura, así como la normalidad con la que se desarrollaron las distintas jornadas.

Esto ha sido posible, tal y como ha resaltado, gracias al dispositivo de seguridad desplegado y a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, medios sanitarios, bomberos y Protección Civil, a quienes ha agradecido su trabajo, ya que no se han producido incidentes reseñables, ha informado a Feria Internacional Ganadera de Zafra en nota de prensa.

Asimismo, Fernández ha insistido en que la FIG debe continuar avanzando en su modernización y, para ello, ha recordado los proyectos de inversión previstos con fondos europeos y de distintas administraciones, que se suman a las inversiones habituales de las consejerías y diputaciones.

Un proceso, ha indicado, que se hará progresivamente y con la colaboración de las distintas administraciones públicas.

Así, ha hecho hincapié en que uno de los principales retos de futuro es la elaboración de un estudio estratégico de la feria, que analice sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y permita compararla con otros certámenes nacionales e internacionales.

En esta línea, se plantea la creación de una figura de director general de la feria y que una institución especializada realice un estudio que permita cuantificar el volumen de negocio que genera la FIG tanto dentro como fuera del recinto ferial, junto con la colaboración de otros consultores especializados, las asociaciones ganaderas, expositores y demás integrantes de la Entidad Ferial.

Finalmente, ha agradecido la labor realizada por los trabajadores municipales, el comisario de Ferias, los concejales del equipo de gobierno y las distintas administraciones y organismos que han participado en esta edición.

Por su parte, el comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha afirmado que las expectativas se han cumplido, especialmente por la presencia de profesionales.

Uno de los datos que ha destacado del balance ha sido el de las subastas. La de vacuno ha alcanzado los 118.680 euros, mientras que la de ovino merino ha alcanzado los 39.460 euros. De este modo, el volumen total ascendió a 158.140 euros.

Asimismo, el comisario ha destacado la elevada ocupación de las naves, hasta el punto de que algunas asociaciones han planteado la necesidad de ampliar determinados espacios de cara a próximas ediciones.

También ha valorado la incorporación de nuevas razas, como la Churra del Algarve (Portugal) o la presencia del asno andaluz, una raza en peligro de extinción.

También se ha mostrado satisfecho con las actividades de divulgación desarrolladas durante la feria, entre ellas las dirigidas a escolares para acercarles el conocimiento sobre el cerdo ibérico, su crianza en la dehesa y los productos derivados.

Asimismo, se ha referido a las novedades de la maquinaria agrícola y las nuevas tecnologías que han sido protagonistas durante el certamen, como sistemas para el tratamiento de viñedos y olivares y el uso de drones.

Tras agradecer a las distintas asociaciones participantes, ha concluido remarcando el carácter internacional de esta edición, con representantes de la Feria de Aquitania y la misión inversa de Francia, en el marco de la cual se han realizado contactos con explotaciones y está previsto continuar trabajando en este proyecto durante los próximos meses.