Unas jornadas de la Universidad de Extremadura (UEx) reunirán el próximo lunes y martes, días 23 y 24, en Badajoz a protagonistas de la Transición española para analizar su legado e impulsar una red nacional de archivos personales.

Entre otros, participarán en la cita el expresidente del Gobierno Felipe González; el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el periodista Juan Luis Cebrián; y el político y diplomático Javier Rupérez.

Las jornadas, bajo el título 'Transición Política y Archivos Personales', se celebrarán en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la capital pacense, y tendrán entre sus principales objetivos impulsar la creación de una red nacional de archivos personales vinculados a este periodo histórico.

Uno de los momentos más destacados del encuentro tendrá lugar el lunes, a las 12,30 horas, con la celebración de un conversatorio que reunirá al expresidente del Gobierno de España Felipe González; al periodista Juan Luis Cebrián; al expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y al político y diplomático Javier Rupérez.

Bajo el título 'Una reivindicación de la Transición Política española', la sesión estará moderada por Mario Pedro Díaz Barrado, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.

La inauguración oficial está prevista para las 12,00 horas del lunes y contará con la participación del vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista; el periodista Juan Luis Cebrián; el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Daniel Martín Pena; y el director de las jornadas y catedrático de Documentación de la UEx, Agustín Vivas Moreno.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de organización y descripción del archivo personal de Juan Luis Cebrián, financiado por la Junta de Extremadura, y cuenta con la implicación del grupo de investigación Archivística y Documentación del Patrimonio (Ardopa) de la Universidad de Extremadura, cuyo investigador principal es Agustín Vivas Moreno.