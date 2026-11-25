El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), del que forman parte las dos diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz junto a más de 200 municipios extremeños, ha celebrado este martes los veinte años del programa 'Voluntario expertos', a través del cual se han llevado a cabo más de 300 asistencias técnicas a países de América Latina para poner en marcha diferentes proyectos turísticos, sociales o culturales o de gestión local.

Para recordar esta cooperación internacional, este martes se han dado cita en Cáceres más de cien personas de un lado y otro del océano Atlántico que han participado en este programa, bien como expertos que han viajado a varios países a asesorar a responsables locales, o bien como representantes municipales de esos países que han recibido esa ayuda técnica para desarrollar sus proyectos.

El presidente de la Diputación de Cáceres y presidente de Felcode, Miguel Ángel Morales, ha sido el encargado de iniciar el encuentro, denominado '20 años de cooperación técnica municipal', que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, con el objetivo de poner en valor dos décadas de trabajo, intercambio de conocimientos y solidaridad entre municipios de Extremadura y América Latina.

Morales ha recordado que la cooperación impulsada desde Felcode se basa en compartir experiencias y conocimientos que pueden resultar útiles en otros territorios. Una relación en la que, ha subrayado, el aprendizaje es siempre mutuo, ya que los profesionales que participan en las asistencias técnicas regresan con nuevas experiencias y una visión enriquecida de otras realidades.

Así, ha destacado el papel de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas, que ponen sus conocimientos y su experiencia al servicio de otros municipios en ámbitos tan diversos como la igualdad, el turismo, el desarrollo económico y social o el deporte.

Como ejemplo de los resultados concretos de esta colaboración, ha recordado el asesoramiento técnico en poda del olivar realizado en Tarija (Bolivia), que ha contribuido a mejorar la producción y a generar oportunidades de desarrollo local.

En un contexto internacional marcado por los conflictos, las desigualdades y las tragedias humanitarias, Morales ha defendido la necesidad de reforzar el compromiso con el humanismo y la solidaridad, y ha asegurado que la Diputación de Cáceres seguirá poniendo a disposición recursos, conocimientos y colaboración para contribuir a un mundo "más justo, más habitable y mejor".