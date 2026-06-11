Extremadura registró 61 fallecimientos en siniestros agrícolas con presencia de maquinaria entre 2010 y 2023, el 4,3% del total nacional, según el informe 'Siniestralidad agrícola e incendios en cosechadoras y empacadoras', realizado por Fundación Mapfre, el grupo de investigación de Mecatrónica Agraria de la Universidad Pública de Navarra y el equipo del Laboratorio de Maquinaria Agrícola e Industrial de la Universidad de Zaragoza.

Por provincias, Badajoz registró la cifra más elevada, con 45 fallecidos, frente a los 16 de Cáceres. En España, entre 2010 y 2023, se registraron 1.620 fallecidos en el sector agrario, lo que supone una media de 116 al año, uno cada tres días. En el 86,9% de los siniestros con víctimas mortales estuvo implicado algún tipo de maquinaria agrícola (lo que supone 1.407 fallecidos), principalmente tractores, con 1.141 accidentes con muertes, que representan el 81,1% de este tipo de incidentes.