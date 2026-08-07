Cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras un accidente de tráfico en Tejeda de Tiétar

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, en la madrugada de este viernes, en el choque entre dos vehículos que circulaban por el kilómetro 10 de la carretera EX-203, a su paso por Tejeda de Tiétar.

La víctima de mayor gravedad es una mujer de 19 años, mientras que el resto de heridos son un hombre de 32 años, que se encuentra en estado grave; una mujer de 33, en estado menos grave, y otro hombre de 30, en estado leve. Todos ellos han sido trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.